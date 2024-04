El PSOE de Valencia critica la «falta de clase» de la última edición de la feria Iberqueso

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista de Valencia de Don Juan ha realizado un balance de Iberqueso 2024. Una tercera edición en la que, según ha denunciado, «al equipo de gobierno PP-UPL le ha faltado clase, estilo y gusto para continuar la senda iniciada en 2022 que pretendía poner a la localidad en el mapa de las ferias alimentarias».

En este sentido, ha lamentado que «Iberqueso no nació para ser una feria de pueblo, una copia de la Feria de Febrero o de cualquiera de las ferias de verano, sino para tener una personalidad e identidad propias que la hiciesen única en la provincia». «No era sin duda un reto sencillo, pero es evidente que si no se continúa trabajando con ahínco edición tras edición no se consiguen los objetivos», ha precisado. Los socialistas han sospechado que el objetivo real de Iberqueso 2024 pudiera ser «buscar su final»: «Si no es difícil de entender el porqué del cambio de ubicación, ya que ha sido un sinsentido que reduce el espacio disponible tanto para expositores como para el público, limita el acceso, incomoda la estancia, le resta prestancia y por supuesto visibilidad para el visitante».

De igual modo, han señalado la «falta de elegancia» de la actual organización, que «no ha presentado el evento en la Diputación de León, la casa de todos los pueblos y lugar idóneo para poner en valor los Productos de León, cuyo logo curiosamente ha desaparecido de la cartelería oficial de esta edición, apostando en su lugar por una fiesta de presentación privada auspiciada por una asociación privada en un restaurante de León».