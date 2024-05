El Instituto de Ganadería de Montaña busca mejorar la producción del ganado caprino

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

El Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), centro mixto de la Universidad de León (ULE) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pone en marcha el proyecto Medgoat, titulado ‘Caracterización de los sistemas de producción caprinos y estrategias para mejorarlos en el escenario de cambio climático de la región del Mediterráneo’, en el que participan socios de diferentes instituciones de Francia, Portugal, Italia, Marruecos y Túnez.

Según la Agencia para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología (Dicyt), el objetivo de esta iniciativa, que forma parte del programa europeo Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), es mejorar los sistemas de producción del ganado caprino en la zona del Mediterráneo.

Aunque cada uno de los países participantes tiene sus particularidades, «todos tienen problemas similares», ha explicado Sonia Andrés Llorente, investigadora del IGM, «porque las temperaturas extremas y sequías prolongadas que se están produciendo como consecuencia del cambio climático están dificultando la producción animal en gran medida». Desde ese punto de vista, los científicos se proponen ofrecer alternativas que permitan optimizar la producción caprina.

La cuestión fundamental es la alimentación de los animales. En el sector caprino, «podrían incluirse materias primas alternativas o subproductos de la agroindustria de los que no se tiene mucha información a nivel nutricional, porque no están correctamente valorados», comenta.

Con este objetivo, por una parte, se tratará de identificar cultivos que sean resistentes a la sequía y que puedan incluirse en la alimentación de estos animales y, por otra, implementar modelos de economía circular que permitan reducir el impacto medioambiental que se produce como consecuencia de la acumulación de subproductos agroindustriales en el entorno.

Para conocer el potencial de estos recursos, el proyecto llevará a cabo pruebas de alimentación con el ganado caprino para evaluar la productividad de los animales y la calidad de la carne y la leche producida. Las diferencias obtenidas se estudiarán mediante un abordaje multidisciplinar, incluyendo parámetros de eficiencia alimentaria y bienestar animal, análisis químicos de los alimentos (incluyendo compuestos bioactivos) y tecnologías de última generación que permitan, por ejemplo, caracterizar la microbiota del tracto digestivo o el metabolismo del animal.