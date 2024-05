Una localidad leonesa necesita a argentinos y uruguayos para esquilar sus ovejas

“Son muy trabajadores. Si no fuera por esta gente, quedarían las ovejas sin esquilar. En España hay mucho vagamiento, pagan para que no se trabaje y eso no puede ser”, explica el ganadero, Manuel Bango, y detalla que de las 4.000 ovejas merinas que tienen repartidas en cuatro localidades obtendrán unas 16 toneladas de lana que “van a quedar encerradas en una nave, porque ahora no vale nada”.



Peio García/ ICAL