Los regantes de Barrios de Luna: "Nos sentimos engañados por el ministerio"

Los regantes del Sindicato Central del Embalse de Los Barrios de Luna han comparecido esta mañana en León para denunciar la "parálisis" que sufre el proyecto para la regulación del Órbigo a través de la construcción de las balsas de la Rial y Los Morales, comprometido por el Gobierno central, e incluido en el último Plan Hidrológico Nacional.

"Nos sentimos engañados", ha manifestado el presidente de este sindicato, Julio César Carnero, que ha estado arropado por el expresidente de la entidad, Ángel González, y por el secretario Manuel Mantecón, que no descartan iniciar medidas judiciales al respecto.

Carnero ha explicado que el proyecto está en un punto muerto, ya que el próximo 31 de mayo caduca la prórroga solicitada hace dos años de la Declaración de Impacto Ambiental, publicada en 2018 y con una vigencia de cuatro años, más los dos solicitados con posterioridad, cuando actualmente el proyecto está en fase de redacción. "Esto supone que hay que empezar de nuevo con la tramitación ya que la legislación actual ya no contempla más prórrogas", aclaró González-Quintanilla.

Llegados a este punto, los regantes denuncian que nadie en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), ni en la Dirección General del Agua, les haya dado una explicación, ni aclaro si de verdad el Gobierno tiene intención de seguir adelante con el proyecto, a pesar de haber solicitado entrevistas desde el pasado mes de febrero para tratar este asunto, y haber enviado distintas cartas a los responsables implicados solicitando alguna actuación de urgencia para cumplir con el compromiso adquirido con lo regantes.

Carnero ha destacado que “no es muy coherente pedir a las Comunidades de Regantes que hagan un esfuerzo económico y una auténtica revolución para la modernización de sus infraestructuras de riego y, por el contrario, no asegurarnos la necesaria garantía del recurso del agua”. Asimismo, en su exposición recordó que el Ministerio de la época y la Confederación Hidrográfica del Duero son los responsables de la situación actual al ampliar la zona regable de forma unilateral y por imposición, “por lo que es obligación del Gobierno proporcionar una solución que sea viable técnica y económicamente”. Desde la puesta en marcha definitiva del embalse de Los Barrios de Luna en 1956 se fueron poniendo en riego las 45.000 hectáreas para las que se había proyectado, pero a partir de 1995 se ha aumentado progresivamente la zona regable en 8.000 hectáreas, se han adherido nuevos abastecimientos y los caudales ecológicos han sufrido importantes incrementos tras el proceso de concertación llevado a cabo durante los años 2015 y 2016 dentro del trámite de estudio y aprobación del anterior Plan Hidrológico de la Demarcación.

Para los representantes del Sindicato Central del Embalse de Los Barrios de Luna el incremento de regulación del Sistema Órbigo es un objetivo "irrenunciable", no solo para paliar el déficit ocasionado por el aumento de superficie aprobado unilateralmente en su día en contra de su voluntad y del resto de sus asociados, sino también por los problemas que conllevaría la no realización de dichas obras y las pérdidas millonarias que esto supondría para la provincia leonesa, ya que se registraría una disminución de las dotaciones destinadas para riego debido a diversos factores. Uno de ellos es la previsión de los expertos de que en 2035 y debido al cambio climático las precipitaciones puedan disminuir hasta en un 13%. Además, habría que añadir la imposición de medidas de obligado cumplimiento y que son prioritarias al regadío según el orden de prelación establecido en la Ley de Aguas y los Planes Hidrológicos y que detraen más recursos del embalse para poder satisfacerlas. Algunas de dichas medidas son los nuevos abastecimientos a poblaciones que antes se servían de aguas subterráneas o de otros ríos y el incremento de los desembalses mínimos para hacer frente a los caudales de mantenimiento en los diferentes puntos de control y las masas de agua. Asimismo, en el Sistema Órbigo no se pueden aplicar caudales de sequía por estar declarada en buena parte del río una zona de especial protección.

Por todo ello, los regantes denuncian sentirse engañados por el Gobierno de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Duero ya que no han cumplido con sus compromisos durante 6 años dejando caducar deliberadamente la DIA y su prórroga y que el problema generado se siga perpetuando en el tiempo.

Sobre las medidas judiciales emprendidas por los municipios afectados por el proyecto, como es el caso de Carrizo, que ha elevado una denuncia al Tribunal Supremo, Carnero afirmó que "están en su derecho a hacerlo", pero les recordó que ellos no eligieron el proyecto, sino que "fue impuesto entre varas alternativas, por lo que no queremos ninguna confrontación con los ayuntamientos, los regantes solo pedimos que nos regulen, solo queremos agua, porque somos deficitarias", recordó.

Las alternativas son un "insulto a la inteligencia"

Por otro lado, el estudio de posibles alternativas a las balsas anunciado en su día por el Gobierno es, a juicio de Carnero, "un insulto a la inteligencia de cualquiera". Sobre el anunciad trasvase desde la presa de Casares, el presidente afirmó que "es totalmente inviable, económica y ecológicamente, hacer un trasvase desde un sistema distinto al nuestro, y quitar la regulación al sistema Esla". El resto de alternativas, como recrecimientos, ondear el faldeo del pantano, y demás "parecen cosas de chiquilladas, ya que son cosas absurdas, que si se plantean para mejorar la regulación pues bienvenidas sean, pero para nosotros no son una alternativa".

Sobre la afirmación del Miteco en la licitación del proyecto de que el Órbigo debe surtir al Páramo Bajo, actualmente dependiente del Embalse de Riaño, de donde no se podrá seguir sirviendo una vez que se completen los regadíos de Payuelos, el secretario, Manuel Mantecón, explicó que "se trata de un error", ya que las balsas de la Rial y Los Morales no podrían hacer que el Páramo Bajo se descolgara de Riaño y pasara a su zona natural que es el sistema Órbigo, ya que necesitaría del orden de 150 hectómetros cúbicos, y estas balsas hacen 33. Además, no hay ahora mismo ninguna infraestructura que pueda llevar el agua del Órbigo al Páramo Bajo, habría que crear una infraestructura nueva". Por eso quiso dejar claro que "el agua de La Rial y Los Morales sería exclusivamente para complementar Barrios de Luna y dar servicio a las 53.000 hectáreas, a los abastecimientos como León, Mancomunidad del Órbigo, La Bañeza, y a los caudales ecológicos, lo otros es "completamente absurdo".