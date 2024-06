José Antonio Turrado: "Hay que cambiar la idea de las fronteras, vivimos en un mundo globalizado"

El secretario general de Asaja en CyL, José Antonio Turrado, considera que es necesario "cambiar el concepto de las fronteras, que sean permeables porque vivimos en un mundo globalizado". Según explicó, hoy en día los agricultores leoneses no pueden vivir sólo de lo que producen para la provincia, si no que exportar es clave para la rentabilidad. Eso sí, exigiendo a terceros países fuera de la UE los mismos controles y estándares de calidad para competir en igualdad.

Según explicó, la UE se ha quedado atrás al ser restrictiva respecto a la modificacion genética de semillas y cultivos, que a grandes potencias como Brasil, Argentina o EE UU les están dando buenos resultados. A su juicio, el minifundismo es la mayor debilidad actual del campo leonés, con explotaciones y parcelas pequeñas, además de poseer un "terreno de peor calidad que las provincias limítrofes, salvo en el regadío, porque el agua lo corrige todo".

En cambio, es optimista con el relevo generacional porque "si se incorporan 60-70 jóvenes al año tenemos recambio suficiente". De hecho, advierte, que "la tierra engancha mucho y si se ve posibilidad de vivir de ella, se opta por continuarla".

No obstante , cree que los jóvenes prefieren ir a los cultivos "cómodos" y el "reto" es apoyar a quienes aportan valor añadido.

Turrado apuesta por "redimensionar" la industria agroalimentaria, algo que entiende es lo que ha lastrado al sector lácteo, y opina que para sumar fábricas se necesita mucha inversión y empuje empresarial y ayuda política.

También pide que se deje trabajar al agricultor "y se nos vea como aliados para que no nos hagan la vida imposible con leyes y poniendo los ojos en si se cumplen las normas medioambientales".

Javier Martínez Santos: "Por cantidad no vamos a ser capaces de competir, por calidad sí"

El director técnico de Agromar, Javier Martínez, reconoce que está campaña las condiciones climatológicas han sido "excepcionales", lo que garantiza cosechas buenas de secano y aunque el regadío se retrasó un mes, el maíz y la remolacha se recuperarán al alargarse el verano.

Opina que "hay que poner la vista fuera" de las fronteras y exigir los mismos criterios de producción"dentro y fuera" y puso el foco en los cultivos de lúpulo y alubias por ser "los más penalizados en no poder combatir sus plagas con productos autorizados".

Lamenta que haya "calado la idea del transgénico es malo", porque "por mucho que se insista y los estudios avalen lo contrario no se cambia ese parecer y en Europa parece que queremos ser mas papistas que el papá, cuando otras potencias lo están desarrollando". La mayor fortaleza que aprecia en el campo leonés es " la posibilidad de tener agua todos los años y los agricultores tan preparados que tenemos, que han sabido adaptarse a los cultivos que han ido saliendo. Hay potencial con el clima, el agua y los agricultores ", resaltó.

Asegura, no obstante, que con explotaciones de tamaño moderado "en cantidad no vamos a ser capaces de competir, pero sí en calidad". Y valora que en estos momentos existe "tal cantidad de información que al agricultor y al técnico les cuesta asimilarla, de modo que habría que filtrarla". Pide a las administraciones que se "involucren más con el sector, tenemos potencial para seguir creciendo pero se necesitan las ayudas de la administración local y menos leyes de las administraciones superiores".

Jaime Rodríguez: "El sector ha mostrado su hartazgo por tanta ley"

El asesor agrícola de Rajorsa, Jaime Rodríguez, recordó que el sector agrícola comenzó el año "candente" porque se veía ahogado económicamente, pero el "principal ahogo", a su juicio, "es el hartazgo por tanta ley. Si cargas de burocracia a las empresas, el tejido productivo se hará. Y si ve que cargar de más impuestos carece de sentido, le pones más trabas y además le dices hasta lo que tiene que hacer en su explotación, pues León despierta y se manifiesta. Luego llegó la época de labrar y todos nos apaciguamos, pero sigue candente".

Es partidario de un mundo globalizado, pero con las mismas reglas, porque "si jugamos al parchís, pero de mi lado solo llegó al tres, me vas a ganar". Lamenta las dificultades del lúpulo para acabar con las plagas porque no le dejan usar fitosanitarios que lo corregirían al igual que a la alubia que no puede acabar con la araña roja".

"Sí las quitas las herramientas las condenas", indica. Considera que por "extensión o clima no podemos competir, pero sí por valor añadido, por calidad". Para él, la agricultura "es una forma muy bonita de sentirte realizado, pero tienes que proceder ya del sector porque alguien que empiece de cero se le pasa toda la generación hasta que puede vivir de ello". Destaca que en la Vegas es "más difícil lograr un relevo que en las zonas donde se hizo la concentración y se puede meter maquinaria porque no tienes esa carga". Y lamenta que con 70.000 hectáreas de maíz no haya una fabrica de piensos. A su juicio, el siguiente paso es "atraer empresas transformadoras".

Respecto a los cultivos, dice que "hay que adaptarse a lo que la sociedad demande ya que son los productos que alcanzan precio. No vale quedarse llorando o darse contra una pared". E insiste en que el "factor diferenciador es la calidad".