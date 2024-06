«En el sector agroalimentario es básico escuchar al consumidor»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lactiber lleva 54 años trabajando con productos lácteos. Ahora su cliente único es Mercadona. Su negocio se sustenta en cinco pilares: la atención directa con el cliente, el trabajador, el proveedor —que son las ganaderías—, la sociedad y el capital —«tenemos que retribuir a dos cooperativas ganaderas»—. Robles aseguró que «lo importante es escuchar al consumidor, que es el que decide la vida o la muerte cuando elige al comprar». En cuanto a la sostenibilidad, «todos queremos un mundo mejor, pero hay que modular las velocidades, porque no estamos todos alineados. Tenemos que tener una insatisfacción permanente, porque eso nos hará mejores». «En el sector agroalimentario «es fundamental lo local, aunque luego se tenga un pensamiento internacional. Lactiber sin leche no existiría. Si no somos capaces de ir de la mano con la producción local, no tendremos continuidad». Robles confiesa que «en León me siento muy a gusto. Hay que trabajar duro y apostar por la idea y el proyecto que tengas. En el sector agroalimentario es básico escuchar mucho al consumidor. Sobre el auge de las ventas online explica que «las cosas de comer siempre nos gusta verlas.. Con la inflación, el consumidor ha decidido ir más a la tienda, porque controla el gasto y la decisión de compra».