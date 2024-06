Juan Pablo Regadera deja su acta de concejal en Valencia de Don Juan

Juan Pablo Regadera deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Así lo dio a conocer este jueves a última hora de la tarde con una carta abierta publicada en el Telegram de la Agrupación Socialista coyantina.

Regadera fue alcalde de la localidad coyantina entre 2019 y 2023 encabezando la lista del PSOE como independiente.

Regadera llegó a la política como un desconocido en la vida pública y se alzó con la mayoría absoluta desbancando al histórico Juan Martínez Majo.

En las elecciones municipales de 2023 volvió a encabezar la lista socialista y volvió a ganar las elecciones, pero sin la mayoría suficiente como para formar Gobierno. Logró seis concejales por cinco del PP y 2 de UPL. El pacto entre populares y leonesistas le impidió seguir siendo alcalde.

Ahora se despide de la vida pública en una carta en la que no hace ni un sólo reproche a nadie.

Aquí reproducimos la carta íntegra:

"Desde que anuncié allá por noviembre de 2018 mi candidatura por el PSOE a las elecciones municipales de 2019 me he dirigido a vosotros en diversas ocasiones. Unas veces en formato carta y otras en formato bando, en los años en que tuve el honor de ser vuestro alcalde. 'Otra carta a los corintios' me decía en tono de broma la gente cercana a mí. Esta que estás leyendo va a ser la última.

Como recordarás, en 2019 me presenté a las elecciones con un ambicioso proyecto a desarrollar en ocho años con el objetivo de conseguir una Valencia de Don Juan más moderna, dinámica, sostenible, próspera y solidaria. De todos, para todos, todo el año.

Durante cuatro años mi equipo y yo trabajamos mucho, te lo puedo garantizar, en una época muy compleja, con la pandemia por el medio. Con aciertos y con errores, pues todos éramos novatos al frente de la gestión municipal, pero con ahínco e ilusión. Este último año, hemos intentado hacer una oposición firme y comprometida con nuestro pueblo. Os merecéis que los proyectos que dejamos en marcha salgan adelante y que Valencia de Don Juan prospere.

Los que me conocen de cerca saben que siempre he tenido las ideas muy claras, y que cuando decidí en 2018 dar un paso al frente para trabajar por Coyanza, lo hacía por un tiempo limitado. No tengo ambiciones políticas, nunca las he tenido. Mi único objetivo era desarrollar el proyecto con el que me presenté a las elecciones, para después dejar paso a otros compañeros y compañeras con nuevas y renovadas ideas.

Ese proyecto se quedó desafortunadamente a medio camino, y como es lógico, el actual equipo de gobierno debe tener sus propias ideas y proyectos para desarrollar Valencia. Les animo a ello y a buscar el preciado bien común.

Tras estos cinco años y medio viviendo intensamente la política municipal, siento que ha llegado el momento de dar un paso a un lado y dejar camino a otros compañeros. Tienen que tener tiempo suficiente para forjar un nuevo y ambicioso proyecto que vuelva a ilusionar a los coyantinos como lo hizo el de 2019. Sé que lo conseguirán, y tienen todo mi apoyo y mi confianza.

Por ello, mañana entregaré mi acta de concejal y me iré de la política sin hacer ruido, igual que llegué a ella. Creo sinceramente que así tiene que ser.

Agradezco de todo corazón al Partido Socialista Obrero Español y en particular a la Agrupación Socialista de Valencia de Don Juan la oportunidad que me dieron de encabezar, sin injerencia alguna, desde la libertad que permite la no militancia y en la que sigo creyendo profundamente, las listas del partido al que desde adolescente me he sentido unido.

Gracias a mis compañeros, a los de antes y a los de ahora. Rodearse de gente valiosa, comprometida y trabajadora te hace crecer. En este grupo he descubierto grandes personas que me acompañarán en mi vida privada.

Gracias también a todos los que habéis confiado en mí, con independencia de vuestras convicciones políticas, en la creencia de que podía ser un buen alcalde para nuestro pueblo.

Y por supuesto, quiero agradecer públicamente a mi familia por aconsejarme, consolarme, apoyarme y corregirme cuando fue necesario. Gracias por vuestra lealtad y por vuestro amor".