Riaño apoya en pleno que la mancomunidad mantenga el servicio contra incendios

El pleno del Ayuntamiento de Riaño, con los votos a favor de todos los grupos políticos, UPL, PP y PSOE, ha aprobado la modificación de los estatutos de la mancomunidad de municipios montaña de Riaño para que se pueda seguir prestando el servicio de extinción de incendios forestales. Para que se pueda llevar a cabo esta modificación es necesario que al menos lo ratifiquen dos tercios de los ayuntamientos que conforman esta mancomunidad según se precisó en el pleno.

Se trata de incorporar el servicio de prevención y extinción de incendios forestales. Es un servicio que hasta la fecha se venía prestado por la mancomunidad Montaña de Riaño dado que se había firmado un convenios con la Junta de Castilla y León por el cual la mancomunidad ponía a disposición un camión y contrataba a cuatro personas para ponerlo a disposición de la brigada de incendios forestales para cuando haya necesidad de una intervención por incendios.

Desde hace dos años la Junta ha exigido a la mancomunidad que si esta actuación no está incluida en los estatutos no se puede celebrar el convenio. «Desde la mancomunidad se considera que es necesario tener un camión para su actuación en la zona de Riaño. De no firmarse el nuevo convenio la base de actuación en caso de incendio estaría en Cistierna y los tiempos de respuesta serían mayores», según puso de manifiesto el alcalde de Riaño Senen Presa.