El PSOE de Las Omañas denuncia el "abandono" de la pedanía por parte de la UPL

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE de Las Omañas ha denunciado "el estado de abandono que sufren los vecinos de esta pedanía debido a la falta de gestión y de interés por parte de la Junta Vecinal del pueblo" gobernada por la UPL, han informado los socialistas en un comunicado.

En concreto, el PSOE ha lamentado "el estado deplorable" en el que se encuentran el área destinada a autocaravanas y la cancha deportiva, que fueron puestas en valor por la anterior Junta Vecinal socialista.

Este terreno, que pretendía ser un revulsivo turístico para atraer visitantes y combatir la despoblación, ahora está lleno de maleza, con las mesas del merendero estropeadas y sin ningún tipo de limpieza ni mantenimiento.

"La UPL no permite el estacionamiento de caravanas. Miran para otro lado mientras el espacio se sigue deteriorando. El alcalde del municipio, Manuel Yebra, está dispuesto a colaborar y mejorar estas instalaciones, pero la Junta Vecinal le ata de pies y manos, prohibiéndole cualquier movimiento, incluso para estacionar una barbacoa y prefiriendo que el inmueble se estropee", ha declarado Argentina García, vocal del PSOE en Las Omañas y portavoz del grupo socialista.

El PSOE ha acusado a la UPL de llevar la cuestión a rencillas personales, "emitiendo denuncias constantes para entorpecer la gestión del equipo socialista, que siempre ha mantenido una administración transparente y legal".

"Lo único que hace la UPL es denunciar por cualquier cosa al PSOE para intentar desacreditar nuestra labor, pero no se ocupan de las verdaderas necesidades del pueblo. No damos crédito a su estrategia centrada en dañar la imagen del Partido Socialista, pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados ya que el pueblo tiene que saber lo que está pasando", ha añadido García.

Para los socialistas, esta situación es preocupante porque puede influir negativamente en el número de visitantes que el pueblo suele recibir durante los meses estivales.

"El pozo de agua, que en verano atraía a muchas personas, el año pasado no fue gestionado adecuadamente debido a que no se solicitó el permiso a tiempo a la Confederación Hidrográfica del Duero. A estas alturas, vamos por el mismo camino", ha añadido a sus críticas la portavoz socialista.

Por otro lado, García ha apuntado que las caravanas que llegan se tienen que ir por las condiciones del terreno, aunque hay capacidad para siete; una situación que UPL justifica en el "gasto del agua, a pesar de que el pueblo no paga el agua".

La política del PSOE también ha informado del intento, por parte de la Junta Vecinal, de despedir a seis trabajadores contratados por la Diputación.

"El comportamiento de la UPL es inconcebible ya que están más preocupados en entorpecer el buen funcionamiento de nuestro pueblo que en seguir sumando oportunidades", ha recalcado García.

Desde el PSOE han señalado que el alcalde, nacido en Las Omañas, quiere implementar mejoras y atraer más visitantes, pero se encuentra limitado por la Junta Vecinal, por lo que ha solicitado que se regularice esta situación y que se "hagan bien las cosas".