Un total de 85 pequeños municipios contarán con sus propias normas urbanísticas

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el vicepresidente primero de la Diputación de León, Valentín Martínez, han presentado esta mañana ante un centenar de alcaldes de la provincia las nuevas Normas Urbanísticas Territoriales de León que mañana saldrán publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), y que afectan a 85 municipios menores de 20.000 habitantes.

Suárez Quiñones destacó “la importancia de contar con normas urbanísticas porque son las que determinan en un municipio qué es lo que se puede edificar, qué actividades se pueden hacer o como sectorizar un territorio, y determinar la protección del territorio, de bienes jurídicos que haya que cuidar, y en definitiva son fundamentales para la actividad económica y social de un municipio”.

El consejero explico que hay tres tipos de normas urbanísticas, los grandes municipios tienen planes generales de ordenación urbana, los intermedios normas de urbanísticas municipales, y luego están los pequeños municipios que no tienen normas urbanísticas porque no no tienen capacidad técnica ni económica para elaborarlas. Por eso, la Junta de Castilla y León, junto a las diputaciones provinciales han llevado a cabo la redacción de esas normas para ponerlas a disposición de estos municipios.

“Estos pequeños municipios hasta ahora se veían obligados a utiliza las normas urbanísticas subsidiarias provinciales, que datan del año 91, que son obsoleta, que no contemplaban las últimas modificaciones urbanísticas y que respondían a una situación económica y social distinta a la actual”, explica el consejero que asegura que este hecha “ha provocado que se pierdan oportunidades de actividad económica y de empleo, ya que había empresas o industria que querían instalarse en un determinado territorio y no podían porque no cumplían esas normas”

Lo que se ha hecho ahora es revisar todas esas esas normas, actualizarlas y ponerlas a disposición de los municipios teniendo en cuenta de que “cada uno tiene sus propias características y circunstancias llamadas urbanísticas territoriales, las llamadas NUTS, que es el tercer escalón de las normas”.

La norma de aprobación de estas NUTS saldrá publicada mañana en Bocyl y beneficiará a 85 de los 211 municipios de la provincia, es decir, al 40%, que solo tienen el 7% de la población, pero que representan, según recordó el consejero, un tercio del territorio de la provincia de León. “Es en esos lugares donde la Junta y la Diputación actuamos pata luchar contra la despoblación que nos afecta”, destaca Suárez Quiñones. A partir de este momento todas las empresas que quieran emprender en estos lugares tendrán unas normas que protege el patrimonio y los intereses ambientales pero que también posibilita llevar a cabo actividades económicas y asentar población”.

Por su parte, Valenín Martínez destacó la importancia de estas normas que “son una herramienta fundamental para aquellos pueblo que tienen muchas posibilidades”. El vicepresidente quiso agradecer la “ardua” labor hecha desde el 2017 realizada por cargos públicos y técnicos para que estas normas sean una realidad y sean una ayuda real para que los pueblos puedan mitigar la despoblación y creen riqueza en la provincia de León”, destacó.