Lois demanda ayudas para una guía para su conjunto histórico

JOSÉ Mª CAMPOS Cistierna

El presidente de la junta vecinal de Lois, Miguel García, ha instado a las administraciones ayudas para poder contratar un guía para un pueblo que cuenta con la característica de tener un patrimonio y conjunto histórico único en la provincia leonesa.

La junta vecinal ha creado un recorrido por la iglesia o Catedral de la Montaña, la casa del humo, la cátedra de Lois, el molino, el potro y tres casas blasonadas. «Se da una vuelta por el pueblo explicando los mayorazgos que hubo en Lois y todas las edificaciones que puede ver la gente».

«Se ha optado por contratar una chica del pueblo. Hubo un concurso abierto para optar a esta plaza temporal de dos meses».

El problema es que la Diputación de León da ayudas para un agente de turismo para todo el Ayuntamiento de Crémenes y Lois necesitaría contra con ese agente la mayor parte de los días de la semana. Recuerda García que hace años la Diputación de León ponía una guía para hacer un recorrido por el conjunto histórico de Lois. «Incluso los cuatro días de semana santa. Algún año quedó desierto ya que no compensaba dado que entre alojamiento y desplazamiento la gente no estaba interesada en esos dos meses de verano. Lo que no entendemos es porqué la Diputación de León dejó de apostar por tener una guía en Lois».

La idea surge dado que es un pueblo muy visitado y cuando vienen la iglesia o ‘Catedral de la Montaña’ está cerrada al igual que la Casa del humo. «Algunas veces la abríamos los que vivimos cerca de la catedral pero generaba una dependencia, sobre todo los meses de verano».

El pedáneo demanda además a la Diputación la limpieza de la carretera que llega al pueblo ante la miles de visitas y el problema que se genera con el tránsito.