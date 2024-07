«Los ganaderos de Valles del Esla pueden estar tranquilos, seguirán con nosotros»

El Grupo Miguel Vergara anunció este mismo martes que había adquirido la Valles del Esla, empresa que había cesado su actividad el pasado mes de abril tras treinta años siendo todo un referente en el valle de Sabero y en toda la montaña leonesa. Su presidente, Miguel Vergara, explica en esta entrevista los términos del acuerdo y las intenciones de la grupo para con la provincia de León.

—¿Podría presentar al Grupo Miguel Vergara?

—Nosotros somos de ADN ganaderos. Esa es nuestra base y lo que hacemos. Lo que hemos hecho ha sido ir separando las actividades en distintas empresas. La primera empresa es Vergara Life, que es la que tiene las vacas nodrizas que están en el campo, que paren los terreros para luego ir a las granjas de cebo. En esa empresa tenemos fincas de extensivo en propiedad, fincas en alquiler y luego fincas integradas. La siguiente empresa es Utreros 2000, en la cual tenemos cebaderos y la granja de engorde de los terneros. Y ahí tenemos lo mismo, granjas en propiedad, granjas en alquiler y granjas en integración. Y ahí hacemos el engorde de los terneros, que es una de industria cárnica que se reformó hace ya tres años. Hicimos una reforma importante. Esto está ubicado en el polígono de Argales en Valladolid y en esa industria hacemos todos los productos que tenemos: fileteados, elaborados cárnicos, carnes picadas, hamburguesas... Y luego está Miguel Vergara SL, que es desde donde comercializamos nuestros productos.

— Quería que me concretase la implicación que tienen con la provincia de León ya desde años en el polígono de Vidanes, en Cistierna.

—Ahí se implantó una empresa que se llamaba Enervisa, que tenía una actividad ganadera, de de compostage, de cogeneración de energía y una actividad de invernaderos. Aquello fue mal y a nosotros nos propusieron poner en marcha la granja de cebo. Y es lo que nosotros tenemos. Ellos lo explotaron durante tres años y nosotros llevamos ya 17.

—¿Cómo se realizó la operación de la compra de Valles del Esla?

—Somos dos familias empresarias que tenemos relación. Iniciamos las conversaciones porque esta familia no se veían especialistas de esto. Se ven más en otros sectores. Nosotros, si de algo sabemos es de animales. Y llegamos a un entendimiento para comprarles su cabaña ganadera y su marca con la que comercializan los animales.

—¿Han comprado las instalaciones y la marca?

—No, hemos comprado la cabaña ganadera y la marca, pero no las instalaciones.

—¿Entonces en qué situación quedan las instalaciones? ¿En alquiler?

—No lo sé. No es tema nuestro. Eso hay que preguntárselo a ellos. Yo no sé qué van a hacer con ello, ni qué hacen con esas instalaciones. Creo que tenían eran instalaciones de sacrificio. A nosotros nos lo han ofrecido pero, de momento, no tenemos ningún interés. No somos especialistas en sacrificio de animales.

—Este era uno de los asuntos relevantes para saber qué pasará con los trabajadores que estaban en esas instalaciones. Y, claro, ahí no tienen nada que decir.

—Claro, eso lo tienen que decir ellos.

—Y los ganaderos que venían trabajando con Valles del Esla, ¿sabe en qué situación quedan?

—Los ganaderos que estaban en integración con la marca siguen con nosotros. Hemos renovado el contrato en las mismas condiciones que tenían con la antigua empresa y siguen trabajando con nosotros.

—Osea, los pequeños ganaderos de la zona van a seguir trabajando con ustedes.

—Sí, sí, correcto.

—¿Cuál es su plan de negocio para la zona?

—Nosotros somos una empresa de producción animal, sobre todo, en la que crecemos continuamente. Nuestra visión de futuro es crecer todo lo que podamos en la montaña de León. Para nosotros el tema del buey en extensivo es algo que no habíamos hecho nunca, es algo nuevo y que nos atrae mucho, que nos parece muy interesante. Los ganaderos de la zona pueden estar tranquilos. Estamos abiertos a contactar con todos los ganaderos que no trabajasen con esta empresa para que puedan trabajar con nosotros.

—No solo mantener sino crecer.

—Efectivamente.

—Respecto a la marca Valles del Esla, venía comercializando Cecina de León IGP, ¿van a seguir?

—Nosotros ya habíamos iniciado el tema de hacer cecina. Hacíamos cecina de la línea de angus. Lo hacemos en dos instalaciones de León a maquila. Y ahora cuando hacemos esta operación con esta empresa, también adquirimos las existencias que tienen de cecina, que las tienen en una empresa también que se lo hace a maquila. Vamos a seguir comercializando la cecina de buey con la marca Valles del Esla. E igual que estamos desarrollando la cecina de angus de nuestra marca, que tiene un gran potencial en el mundo de las cecinas. Vamos a seguir con la cecina de Valles del Esla dentro de la IGP Cecina de León.

—El presidente del la IGP Cecina de León es, precisamente, un empleado de Valles del Esla. ¿Van a ostentar ahora ustedes el cargo?

—Ese puesto había sido elegido por el Consejo regulador. No tiene nada que ver la propiedad de los bueyes o Valles de Esla o nuestra empresa con el puesto de la presidencia de la Cecina.

—Una empresa de Valladolid como la suya apostando fuerte por León.

—Correcto. Ya hemos pedido a ver si nos pueden poner una plaza, un nombre en una calle o algo, porque la apuesta se ve que es que es para crecer. Está claro, sin ninguna duda, y con mucha ilusión que queremos crecer en León.

—¿Tienen algún proyecto más en mente para la zona?

—Seguir creciendo en la producción.

—¿Cuántos empleados tienen en León?

—Tenemos 18 puestos de trabajo directos. Luego tenemos muchos puestos indirectos. Tenemos varias integraciones. Las integraciones, como saben, es una actividad que se hace en todas las ramas de producción animal, igual en el cerdo que en el vacuno, que en el conejo... Tenemos bastantes integraciones en la provincia de León, no sabría detallar exactamente. Esos son puestos indirectos.

—Supongo que la mayoría en la zona de la montaña.

—No, tenemos en la zona de montaña y en todas las zonas de León. Tenemos integraciones en todas las zonas.

—¿Un mensaje final?

—Sí. Que estamos muy ilusionados por crecer en León. Creo que estamos en todas las provincias de Castilla y León, y en León especialmente, con la instalación de Vidanes. Pues ahora poder expandirnos más en la zona de León a mí me hace mucha ilusión.

