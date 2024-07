La alcaldesa de Murias viaja a Málaga para participar en la Asamblea General de la Agenda 2030

El Ayuntamiento de Murias de Paredes participó la semana pasada e la IV Asamblea General de la Agenda 2030 en Málaga. Al acto acudió la alcaldesa de la localidad, Carmen Mallo que participó en una ponencia sobre "Los retos en la comunicación y el compromiso con la Agenda 2030".

"Las administraciones locales tenemos muchos retos por delante, pero si no somos capaces de llevar a cabo una comunicación correcta será bastante complicado y no solo estamos hablando de una comunicación de la implementación de la agenda, sino de nuestras acciones diarias. Hay muchas veces que comunicamos pensando en el ámbito institucional pero no nos damos cuenta de que esa comunicación no es capaz de motivar a nuestros ciudadanos, a los jóvenes, a los mayores, a las empresas o a cualquier ámbito", explicó Mallo.

Para la alcaldesa de Murias, "la Agenda 2030, sin lugar a duda necesita ser entendida por nuestros ciudadanos, porque hay veces que calan mucho más los mensajes negativos que los mensajes positivos, cuando siempre son mucho más los positivos".

En una mesa formada por representantes de entidades locales, en la que cada uno explicó las acciones que se acometen en su municipio a diario, la intervención de la alcaldesa de Murias de Paredes, Mª Carmen Mallo despertó el interés de los allí presentes con su amena, pero no por ello menos contundente, intervención que comenzó con el agradecimiento a la Diputación de Málaga y a la FEMP por su labor, especialmente por fijarse en "los pequeños" y darles voz. "Los pequeños nos sentimos muy agradecidos y agradecidas de qué penséis en nosotros en nosotras y qué penséis que lo pequeño existe".