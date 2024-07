La Bañeza celebra el día 27 su primera Ronda Tradicional

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Baneñeza ha presentado la I Ronda Tradicional Bañezana, que tendrá lugar el día 27 de julio, organizada por el Grupo de Bailes La Asunción y patrocinada por el Ayuntamiento de La Bañeza.

El alcalde, Javier Carrera, ha señalado en la presentación que esta iniciativa «defiende nuestras tradiciones y defiende nuestra manera de ser a la vez que mantiene vivas costumbres que de no ser por este tipo de eventos se hubieran perdido. Es un legado que debemos transmitir a las futuras generaciones. Si queremos seguir avanzando no podemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos».

En el acto, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, también ha estado presente la directiva del Grupo de Bailes La Asunción con su presidenta María José Vivas a la cabeza, Angelines Gabella (tesorera), Amelia De La Iglesia (secretaria) y la concejal de Fiestas Carmen Macho.

Macho ha señalado que «ya hace 4 años que llevamos hablando de la posibilidad de hacer esta Ronda que nunca se había celebrado en La Bañeza. El Grupo de Bailes La Asunción está muy inmerso en este tipo de eventos desplazándose a otras localidades donde las rondas son un éxito. Hay que intentar traer a nuestra ciudad iniciativas que funcionen».

Por su parte, Vivas ha explicado que hay varios grupos invitados de León y Zamora. La Ronda Comenzará a las 10 de la noche. El recorrido está repartido en 7 balcones a lo largo de las siguientes calles: Vía de la Plata, C/ El Reloj, Plaza Mayor, C/ Astorga, Plaza Emilio Alonso Ferrero, República argentina y C/ Labradores. Insistió la Presidenta en que, siendo fieles a la costumbre, es imprescindible acudir a la Ronda «ataviados con la ropa tradicional de diario, no de gala». La asistencia prevista es de alrededor de 300 personas.