EL 85% de los 370 incendios de este año en CyL son menores de una hectárea

Castilla y León contabiliza 370 incendios forestales desde que empezó 2024, de los que el 85 por ciento afectaron a menos de una hectárea, lo que supone cifras de superficie quemada «muy interiores» a la media de la última década.

«Hasta ahora, el balance es muy favorable. Llevamos, desde principios de año, en torno a 370 incendios forestales. No es que no haya incendios; los hay pero son incendios que, por la rápida actuación de un operativo potente, se apagan rápido. De hecho, el 85 por ciento no superan una hectárea y se consideran conatos», destacó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

«El número de hectáreas quemadas es muy inferior a la media de los últimos diez años, cifras similares al año pasado, que fue también un buen año en esa materia. Hemos disfrutado de un mayo y un junio húmedos y de una primera parte de julio fresca. Ya vemos que ha dejado de ser fresco, se incrementen las temperaturas, la sequedad y, por tanto, el riesgo de incendios es mayor», advirtió.

«Lo que pedimos siempre es la colaboración de la ciudadanía y de nuestros visitantes, que disfruten de Castilla y León, de este inmenso y maravilloso medio natural, y que lo hagan con responsabilidad», indicó el consejero.

«Los consejos son los del sentido común. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer para evitar que haya un fuego en una superficie forestal. Que siga las indicaciones de la Junta de Castilla y León y de los agentes medioambientales. Con esa actuación responsable, disfrutaremos sin riesgos para el medio natural y para la población, porque un incendio siempre es un riesgo para todos», afirmó.

Alerta por ola de calor

Suárez-Quiñones, quien recordó que «termina hoy» la alerta especial por la segunda ola de calor del verano, valoró que la previsión apunte a que bajarán ligeramente las temperaturas este fin de semana, aunque incidió en que las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología «son distintas» a las forestales.