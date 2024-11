El campo retoma las protestas para decir ‘no’ al acuerdo con el Mercosur

Las organizaciones agrarias Asaja y UPA-COAG retoman este viernes su calendario de movilizaciones, que se inició el pasado 11 de octubre frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León, para pedir medidas que garanticen la “rentabilidad” de las explotaciones agrarias, especialmente las cerealistas, y exigir el veto del Gobierno al acuerdo que la UE está ultimando con los países del Mercosur.

La protestas, según revelaron los responsables autonómicos de las tres organizaciones agrarias, se desarrollará frente a la «mayor fábrica de harinas de España» que la empresa catalana Villafranquina tiene en la localidad abulense de Arévalo, si bien a las 12.00 horas se partirá de allí hacia la sede de la empresa Octavio Palomo para protestar también por el precio actual de los fertilizantes, que triplica los costes de producción del sector cerealista con respecto al valor obtenido en los mercados.

El objetivo, tal y como señalaron Donaciano Dujo, Lorenzo Rivera y Aurelio González, es forzar «gestos» de las empresas operadoras del mercado para que eviten «la ruina» que las tres organizaciones profesionales agrarias aseguran que afronta el sector cerealista de Castilla y León, lo que está llevando a una reducción en el terreno sembrado que puede caer por debajo de 1,6 millones de hectáreas.

Así lo apuntó, de hecho, Dujo, que recordó que la superficie sembrada de cereal en el histórico de Castilla y León se aproximaba siempre a los dos millones de hectáreas, pero que ya el año pasado cayó a poco más de 1,6 porque el agricultor ve «que esto no da» y reduce la superficie destinada a cereal así como el abono, que ha pasado de dos veces por campaña a «una sola aplicación en enero o febrero y si las cosas van bien», debido al alto precio de los fertilizantes.

Por ello, las opas mantienen una campaña de movilizaciones «a nivel provincial, autonómico y nacional» para «dar continuidad a las protestas del sector agrícola y ganadero por los bajos precios del cereal y los altos costes de producción», que hacen que, actualmente, se perciban 200 euros por cada tonelada producida pero el coste se dispare a 600 euros por hectárea, lo que obliga a obtener unos rendimientos de 3.000 euros por hectárea «solo para igualar» y 3.500 «para ganar algo».

Sin embargo, el rendimiento medio por hectárea se suele situar en los 2.500 kilos en muchas zonas, lo que hace que la sementera se resienta porque «no salen las cuentas ni aún teniendo buena cosecha».

«Ante esta situación, no queda más remedio que seguir manifestándonos para pedir al Gobierno nuevas soluciones», apuntó Dujo, que además señaló al posible próximo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur como “otro palo más en la rueda” porque abre el mercado a productos agroganaderos de los países del cono sur de América Latina que “no tienen costes, ni restricciones ni burocracia”.

En ese sentido, el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, reclamó al ministro de Agricultura, Luis Planas, que “cumpla los compromisos políticos” adquiridos en las 43 medidas propuestas a las opas en abril, con las que se aminoraron entonces las movilizaciones del campo, y que incluían la introducción en los acuerdos comerciales con el exterior de “cláusulas espejo” para que los productos que llegaran de fuera cumplieran las mismas condiciones que los de la UE.

Sin embargo, según González, el acuerdo con Mercosur supone «todo lo contrario» ya que habilita la entrada de 99.000 toneladas de carne de vacuno de Brasil y Argentina, países que “han estado bajo sanciones por uso de clembuterol para el engorde del ganado”, sin que tengan «controles ni aranceles», algo que también sucede con otros productos como la caña de azúcar, donde Brasil es «potencia productora».

UCCL sale a la calle por la crisis del ovino

La organización agraria Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha anunciado que llevará a cabo movilizaciones conjuntamente con el sector del ovino antes de Navidad si continúa la caída del precio de la leche de oveja que se paga a los productores.El responsable de ovino de leche de la organización agraria, José Antonio Martínez Castro, ha advertido en rueda de prensa de que, si no hay negociación con la industria, «por supuesto que vamos a salir a movilizarnos, tenemos claro que antes de Navidad», ha manifestado, sin concretar aún un calendario de protestas.Martínez Castro, que ha estado acompañado del secretario general de UCCL, José Manuel González Palacín, y ganaderos y cooperativistas del sector, ha detallado que el precio que se paga por el litro de leche ha bajado 15 céntimos de euro en lo que va de año y actualmente es de 1,32 euros, frente a unos costes que ha cifrado en 1,40 euros.Ha alertado del problema que puede suponer eso para un sector que adolece de relevo generacional y cada año pierde más explotaciones ganaderas y desde principios de 2024 hasta el mes de noviembre ha descendido el censo de ganaderos de ovino en casi un centenar, hasta los 5.400 actualmente en Castilla y León.Un estudio de los costes de producción realizado por UCCL a partir del precio de la luz, el agua, el gasóleo, la alimentación y la mano de obra revela esa cifra de 1,40 euros por litro por debajo de la cual la explotación no es rentable.A ello se añade el problema de la falta de mano de obra cualificada, que se puede ver agravado con la reducción de la jornada laboral semanal a 37 horas y media, que hará más complicado aún encontrar trabajadores para las ganaderías de ovino de leche, cuando «ya nos las vemos y nos las deseamos para encontrarla ahora», ha denunciado Martínez Castro.Por su parte, González Palacín ha asegurado que el sector está «abandonado» y «tremendamente envejecido», lo que hace que la mitad de las explotaciones de Castilla y León puedan desaparecer en un plazo de entre cinco y siete años por la jubilación de sus titulares.Ha tachado de jugada «muy sucia por parte de la industria» la bajada del precio de la leche de ovino en los últimos tres meses «sin ningún argumento ni situación de mercado», ya que, según ha advertido, en este periodo del año es cuando menos leche hay y más quesos se venden.Por ello, ha sostenido que no hay razones para esa bajada del premio y su único objetivo al imponerla la industria láctea de forma unilateral es «simplemente, hacer caja».UCCL ha mostrado su temor a que esa tendencia a la baja de los precios se mantenga también el próximo mes y ha justificado por ese motivo el convocar acciones de protesta antes de las fiestas navideñas. EFE