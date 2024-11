La falta de nieve impide abrir las estaciones y el pesimismo llega al puente de diciembre

Publicado por José María Campos Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

La falta de nieve hace imposible que se puedan abrir lasestación de esquí de San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos, que con las primeras expectativas de la institución provincial preveían abrir este fin de semana. De hecho, desde la Diputación de León se señala que en estos momentos es imposible saber si se podrá abrir las instalaciones en el próximo puente de la Constitución ya que solo falta una semana y no hay nada de nieve en las montañas. Las previsiones no son optimistas ya que no solo tiene que nevar en la cordillera, sino que deben darse también las condiciones para empezar a pisar la nieve con las máquinas y a falta de una semana es complicado hacer pronósticos. A esto se une que para este puente, en principio, no hay expectativas de que vaya a nevar.

Hay que recordar que esta situación ya se dio el año pasado cuando no solo se perdió el puente, también la Navidad se inició sin montañas nevadas lo que significó una pérdida económica importante para la zona norte del territorio leonés y en casi todas sus expectativas de desarrollo en la cesta estacional del esquí, el ocio y el deporte de invierno. León sin esquí en fin de año supone una pérdida de 60.000 esquiadores, usuarios que también tienen que descontar los establecimientos hoteleros y hosteleros de las zonas de influencia de las estaciones.

En enero de este año, Asturias tomó la delantera a León con la apertura de las estaciones de esquí mientras que Valgrande Pajares anunciaba la apertura con cuarenta días de demora con respecto a los planes iniciales, casi siempre construidos para hacer coincidir el inicio de campaña con los primeros copos de final de noviembre. De igual forma, Fuentes de Invierno anunciaba la apertura el día 10 de enero de 2024. Pajares abrió con espesores de entre 35 y 70 centímetros de nieve, y 10 kilómetros esquiables; la estación gemela de San Isidro, en el alto Aller, no ofrecía aún datos técnicos de los recursos con los que podrá abrir una temporada que se retrasó unos días.

Cada campaña de nieve y esquí se sujeta con cuatro picos altos de temporada; el puente de diciembre, Navidad, la semana blanca de carnavales, a finales de febrero ocasionalmente, y semana Santa, que suele coincidir con el cierre de temporada.