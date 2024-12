La Universidad participa en la Conferencia Norte de Europa

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El coordinador del proyecto europeo BioBIVE, liderado por la Universidad de León, junto con las responsables de la Oficina de Proyectos Europeos de Investigación de la ULE, participaron en la XII Conferencia ‘Horizonte Europa’, celebrada en Oviedo y organizada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, mostró su interés por el proyecto BioBIVE que encabeza la ULE, con 16 socios de seis países europeos y una financiación de 6,8 millones de euros para cuatro años. BioBIVE es un acrónimo de Biodegradable Delivery Systems for Plant Pathogens Control of Horticultural Crops Through Bioactive Agents y su principal objetivo es aumentar la eco-sostenibilidad de los materiales plásticos de uso agrícola.

La XII Conferencia ‘Horizonte Europa’ evento buscaba la promoción de proyectos europeos y también el análisis del programa Horizonte Europa 2021-2027, así como la situación de España como captador de fondos a través de proyectos europeos, lo que ha sido “muy útil para la Universidad de León, en el futuro X Programa Marco de investigación europea 2028-2034”.

El proyecto BioBIVE arrancó en junio de 2024, cuenta con socios de 16 países europeos y una financiación de 6,8 millones de euros para un periodo de cuatro años. Su objetivo principal es aumentar la eco-sostenibilidad de los materiales plásticos de uso agrícola, para lo que se propone una solución innovadora basada en el desarrollo de sistemas de liberación controlada de compuestos de base biológica y con capacidades bioactivas para controlar los patógenos vegetales de diferentes cultivos hortícolas, esto lo que minimizará la huella medioambiental mediante la disminución del uso de materiales fósiles en la fabricación de plásticos de uso agrícola y la reducción del uso de pesticidas de origen sintético.

En la Universidad de León hay ya dos personas contratadas para trabajar en él, una de León y otra de Valladolid y más adelante llegará una tercera.