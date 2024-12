Sahagún celebra el Año Nuevo por anticipado

Publicado por Acacio Díaz León Verificado por Creado: Actualizado:

Sahagún celebró ayer su Nochevjea anticipada, una cita popular que va camino de la década. Vecinos y visitantes se vistieron de gala y tomaron las uvas. No faltó de nada: la copa de cava, el cotillón, el confeti, la rifa de una cesta de Navidad valorada en 2.000 euros y una multitud congregada en la plaza. Una gran fiesta para ese particular ‘31 de diciembre’ en la villa, que amaneció al dia siguiente, aunque no fuera 1 de enero, con la resaca de la celebración. Calles sucias, llenas de papeles, restos de los adornos navideños por el suelo... lo que ha provocado el malestar de vecinos, que exigen al Ayuntamiento más control para el próximo año.