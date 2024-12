El PP denuncia la "dejación" de Ardón por no asumir los gastos del consultorio y el edificio de usos múltiples de Benazolve

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El PP denunció hoy la “dejación de funciones” del gobierno de la UPL en el Ayuntamiento de Ardón (León) por no asumir el coste de mantenimiento del consultorio médico y el edificio de usos múltiples de Benazolve. Esta situación provoca que, actualmente, el consultorio médico carezca de calefacción porque no se compró combustible, motivo por el que no se ofrece atención personal a los pacientes y tampoco hay conexión wifi, denunciaron.

La junta vecinal de esta localidad asegura que “el Ayuntamiento quiere dejar sin efecto el convenio existente con la Asociación Cultural El Peñón", por el que se hacía cargo de los costes de calefacción y mantenimiento de ese espacio ya que el colectivo vecinal asumió, en su día, el coste de la caldera.

El propio colectivo vecinal se compromete a sufragar el llenado de la caldera, que se producirá en los próximos días, aunque advierten que se comunicó a la alcaldesa, Mónica Marne, que ese combustible se estaba acabando, sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento más allá de la propuesta de que la asociación “adelante el pago por falta de fondos", algo que consideran una total dejación de sus funciones.