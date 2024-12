Dos CEIP de Laciana quedan fuera del programa de nieve

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Villablino Verificado por Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de León deja fuera de su campaña de nieve a dos CEIP de Laciana, al de San Miguel en Villablino y La Devesa, en Caboalles de Abajo, a pesar de encontrarse a menos de 30 kilómetros de la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos, siendo este uno de los requisitos que se muestran en las bases.

Los padres de los alumnos de estos colegios señalan que se sienten «abandonados» por parte de la Administración provincial, y es que no es este el único año que ha dejado fuera a centros de Laciana, ya que el año anterior no se tuvo en cuenta al CEIP El Campo de Villaseca, a pesar de haber mandado solicitud en tiempo y forma. Y para esta nueva campaña, se les ha convocado para el segundo turno. El CEIP La Devesa cuenta con sólo cuatro alumnos y ha quedado fuera, según explicaron los padres por «no llegar al número mínimo de alumnos», sin tener en cuenta que este centro será el último curso escolar que estará en funcionamiento. Mientras que los padres del CEIP San Miguel, recuerdan que tan sólo se han asignado para Laciana 57 plazas de las 500 que se encuentran disponibles, y este centro tan sólo necesitaría 50 plazas «entendemos que se dé prioridad a Villaseca, pero no a otros centros que no están a menos de 30 kilómetros de la estación».

Fuentes de la Diputación, han explicado que para la elección de los centros «se han seguido los criterios de las bases» y animan a las familias a optar a otro programa de nieve, pero en el que no está incluido el transporte de los participantes.