El PSOE denuncia el “ocultismo” de la Diócesis de Astorga en la venta de la casa rectoral de Santa Colomba de la Vega

El PSOE denunció hoy el “ocultismo” con el que la Diócesis de Astorga ha gestionado la venta de la casa rectoral de Santa Colomba de la Vega, un inmueble que aseguró en el pasado era propiedad de la Junta Vecinal y que posteriormente fue cedido a la Iglesia. La operación, según los socialistas, ha generado “un tremendo descontento en los vecinos y vecinas, pues habían mostrado interés en que volviera a ser del pueblo si en algún momento la Iglesia se deprendía de la misma, pero ni siquiera nos han dado esa oportunidad”.

En un comunicado, el partido informó de que el pedáneo de la localidad, el socialista Fernando López, ha remitido una carta al vicario de la Diócesis mostrando el rechazo por las formas en las que se ha realizado la venta, asegurando que se ha hecho “de manera oscura, partidista e interesada, al haberse gestionado a espaldas del pueblo, entre un párroco de La Bañeza y el comprador del inmueble, un miembro de la anterior Junta Vecinal que actualmente forma parte del Ayuntamiento de Soto de la Vega”.

López explicó que “la casa rectoral fue propiedad del pueblo y, aunque luego se la regaló al Obispado, hasta hace unos meses mantenían un contrato de cesión por el que la Junta Vecinal gestionaba su uso, pagando los recibos y haciéndose cargo de los costes si realizaban algún arreglo o intervención”.

“Este contrato se realizó después de que, hace años, la Junta Vecinal se pusiese en contacto con el Obispado para ver si se la cedía, pero solo aceptaron este acuerdo mientras mantenían la titularidad porque no querían venderla. A mi nunca se me entregó dicho contrato, pero, cuando tuve conocimiento de él, se lo trasladé al resto de la Junta Vecinal y llegamos a la conclusión de que no podíamos seguir haciendo frente a los gastos que suponía, por lo que ambas partes decidimos anularlo”, detalló el pedáneo socialista.

“La sorpresa nos la hemos llevado al descubrir que la Diócesis ha vendido la casa, entendemos que al no haberle podido dar utilidad por la situación total de deterioro en la que se encuentra a falta del mantenimiento que sí realizaba la Junta Vecinal, pero lejos de informarnos, y a sabiendas de que el pueblo mostró interés en recuperarla en varias ocasiones, ha gestionado dicha venta a espaldas de todos”, criticó el pedáneo.

Finalmente, el PSOE de Santa Colomba de la Vega consideró que “lo más justo hubiera sido que la Diócesis se la devolviera al pueblo de forma de gratuita, pero, ya que decidieron venderla, creemos que su obligación hubiera sido ponerlo en conocimiento de la Junta Vecinal y no ocultándoselo al pueblo para beneficiar a un particular afín a sus ideas”.