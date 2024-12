El pleno de la Diputación liquida los planes provinciales y de juntas vecinales de 2024

Publicado por Roberto pérez abella León Verificado por Creado: Actualizado:

El último pleno ordinario de la Diputación de León, ha terminado de aprobar por unanimidad la cuarta fase del plan provincial de cooperación municipal, así como el tramo final del plan de juntas vecinales. Los 32 ayuntamientos que se han quedado fuera de la convocatoria de este año se debaten entre la dificultad para encontrar contratistas que puedan acaecer dichos planes y los errores burocráticos en la entrega de papeles oficiales.

El total de pueblos que se han beneficiado de este plan de cooperación municipal asciende a 176 entre todas las fases, lo cual se ha traducido en una inversión hasta la fecha de más de 50 millones de euros por parte de la Diputación. El portavoz del grupo socialista, Santiago Dorado, ha resaltado la importancia de conseguir que el número de municipios que han quedado fuera de esta período se reduzca en el pleno de enero, y ha recordado que hasta noviembre de 2025 hay límite para aprobar los proyectos restantes.

La inversión de la fase aprobada en esta sesión ha sido de casi 14 millones de euros que ayudarán al desarrollo de los proyectos de 48 ayuntamientos, lo que sopone un 10% más de gasto que en la fase anterior. Desde la ampliación del alumbrado público hasta la instalación de aseos en los parques municipales de algunas localidades, los proyectos buscan la mejora de la accesibilidad de los servicios para sus vecinos, entre otras propuestas.

La solución para muchas de las solicitudes pasa por modificar «un anexo o documento», ha indicado el portavoz de la UPL, Valentín Martínez, que ha hecho alusión a los problemas que tienen varias pedanías «dado la avanzada edad de muchos alcaldes y su dificultad para ejecutar los trámites digitales con la Administración». También ha añadido que a esta problemática hay que añadir las licitaciones que son contratadas y que posteriormente renuncian al proyecto.

El portavoz de los populares, David Fernández, ha resaltado la importancia de «hacer un esfuerzo» para ayudar a las 628 juntas vecinales que no han conseguido sacar adelante la propuesta de sus proyectos de obra. De las 885 solicitudes formuladas por las pedanías, solo un tercio recibirán las ayudas de esta fase, pero no quiere que se tengan que ampliar más los plazos, ya que no cree que hasta primavera estén aprobadas.

Fernando Prieto, representante de Vox, se ha sumado a las opiniones vertidas por el resto de los portavoces con representación en la institución propvincial y ha mostrado el apoyo de la formación verde a los planes vecinales que van a recibir 59 entidades menores durante esta cuarta fase del plan, cuya inversión asciende a 668.000 euros.

Más de 2,5 millones de euros han sido invertidos por la Diputación desde la primera fase del plan y 257 pedanías han recibido dichas ayudas para mejorar desde la pavimentación urbana hasta la mejora de la red de abastecimiento de agua potable, entre algunas de ellas. Estos proyectos estan enfocados tanto en mejoras como en reacondicionamientos de tejados, plazas o edificios públicos para mejorar la calidad de vida de estas localidades mermadas demográficamente.

Unanimidad

Esta sesión ha estado marcada por la conformidad de todos los diputados en los puntos del último pleno de este año, y se ha cerrado un ejercicio en el que se ha destacado la labor de todo el personal, «para conseguir más cosas en la provincia», según concluyó el presidente de la Diputación Provincial de León, Gerardo Álvarez Courel, quien quiso felicitar a todos los presentes el año antes de cerrar la sesión.

