La amenaza de un vertedero en La Barrera de Chozas de Arriba preocupa a los vecinos

El futuro de un paraje conocido localmente como La Barrera ha despertado la polémica entre un grupo de vecinos de la localidad de Chozas de Arriba. En los últimos días han sido descubiertos desperdicios en este entorno entre unos restos orgánicos y vegetales que habían sido destinados por la corporación local para tapar una zona de pendiente que presentaba un riesgo para la gente, lo que ha provocado el malestar en un grupo de vecinos que temen por la sostenibilidad del enclave.

El Ayuntamiento de Chozas de Abajo ha indicado que lo primordial es «evitar que se haga un efecto llamada» para que el paraje no se convierta en un vertedero, y desde el consistorio ya han puesto en marcha un plan para retirar todo el escombro de La Barrera. El entorno ha sido visitado este jueves por el concejal de Medio Ambiente, Héctor Alegre, quien ha resaltado «el escaso valor» ecológico del lugar afectado y ha declarado que no se trata de un humedal donde puedan hidratarse los animales debido a la insalubridad presente en las aguas estancadas. El concejal ha querido destacar que no se va a proceder al soterramiento con tierra vegetal de La Barrera en su totalidad y que «no entra en los planes de la Junta Vecinal ni del Ayuntamiento» en ningún momento. El objetivo del equipo de gobierno era cubrir con tierra vegetal una parte del lugar que presentaba una pendiente de riesgo tanto para los vecinos como para los propios animales.El grupo vecinal que ha orquestado la defensa de La Barrera opina que este paraje que antiguamente sirvió como tejar, está condenado a desaparecer si se procede al rellenado completo del espacio, y se ha manifestado a través de un comunicado en el que argumenta como la singularidad de este entorno puede resultar clave para algunas especies como los abejarucos. Este colectivo ha pedido al Ayuntamiento que proteja el entorno ecológico con la puesta en valor de los espacios relevantes del ámbito local.