Lar desmiente estar en concurso y afirma que la marca no corre peligro

El ingeniero técnico de la empresa Lar, Alejandro Chacón, ha afirmado este miércoles que la compañía lechera «no está en concurso de acreedores», aunque sí reconoce que la empresa está viviendo un momento «delicado». Es este sentido, quiso dejar claro que la marca Lar «no corre ningún peligro».

El responsable de la empresa ha querido salir al paso de las informaciones publicadas estos días asegurando que, en efecto, Lar pasa «por un momento delicado» que según Chacón intentarán «solventar lo antes posible», a la vez que recordó que «a día de hoy no se le debe ningún litro de leche a ningún ganadero, ni de la montaña ni del sur».

Una situación que, según explicó este ingeniero ya habían advertido hacía cuatro meses a las administraciones, pero «no se han movido», y es que según explicó este trabajador llevaban tiempo advirtiendo de que «no estaba lejos el momento en en el que dejarían de recoger la leche a los ganaderos, por lo que habían solicitado a la administración que »arrimaran el hombro», con el objetivo de dar una solución a los afectados

Para finalizar, Alejandro Chacón señaló que se ha llevado esta medida «protectora» para que «la gran masa de los ganaderos de la cooperativa no lleguen a tener un problema», sentenció.

En este sentido, la organización agraria Asaja aseguró esta semana que e el problema para encontrar otros compradores radica en que los costes de recogida son inasumibles, debido a la distancia, a la orografía, y a que el volumen de leche se ha ido reduciendo, y no a que no haya demanda, como ha ocurrido en otras ocasiones.

La cooperativa lechera, con sede en Veguellina de Órbigo, anunció esta semana ya no recogerá leche en Babia y Omaña.

Los ganaderos de estas comarcas de alta montaña han mantenido su actividad con «un gran sacrificio personal», por la dureza de la profesión donde es difícil la mecanización, por el minifundismo, y por los mayores costes en todas las inversiones y los insumos que se emplean en una ganadería.

La leche LAR, de origen cien por cien leonés, y lleva como marca en tiendas y supermercados desde el año 2010,

Reunión en la delegación de la Junta con los alcaldes de las zonas afectadas



La delegacion territorial de la Junta en León acoge esta mañana una reunión con los alcaldes de las zonas de Babia y Omaña afectadas por la decisión de Lar de no recoger la leche a sus ganaderos.

El propio delegado, Eduardo Diego, aseguraba ayer durante la emisión de El Filandón, en La 8 de León, que desde la Junta llevan ya meses trabajando con la cooperativa, ya que conocían su situación. «Hemos puesto a disposición de la empresa los instrumentos financieros necesarios, pero no ha sido posible colaborar», afirmaba el delegado, que explicó que parte de los 18 ganaderos va a optar por una solución y cinco que no van a tener recogida. En este sentido sentenció que «no es fácil resolver un problema de falta de rentabilidad, por lo que ahora lo que queremos es hablar de soluciones con los alcaldes».

El encuentro de hoy se celebra a petición de la organización agraria Asaja que considera que la Junta debe de articular una ayuda dirigida a la producción de leche en zonas de montaña, también de ovino y caprino, al margen de las que establece la PAC; y la Diputación debe de articular una subvención directa, a los ganaderos o a las industrias lácteas, por los costes de la recogida. «Ambas instituciones deben involucrarse en este problema», dice el sindicato.