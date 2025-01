Las comarcas de Babia y Luna sólo disponen de pediatra una vez al mes

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Villablino Verificado por Creado: Actualizado:

Los padres de los niños de las comarcas de Babia y Luna protestan contra la atención pediátrica ofrecida en el Centro de Salud de San Emiliano, ya que tan sólo dispone de atención pediátrica una vez al mes, o incluso se puede alargar, en determinados momentos del año, llegando hasta los dos meses. Por este motivo, han recogido más de 500 firmas, «en tan sólo dos meses» que ya han sido entregadas a la Gerencia de Atención Primaria de León, según explicaron los progenitores.

En este sentido, señalan que la población menor de 15 años de los tres ayuntamientos implicados, Cabrillanes, San Emiliano y Luna, supera los 39 niños, que con este calendario de visitas «no disponen de una atención pediátrica de calidad», recordando que «en estas edades es cuando el seguimiento médico se hace más importante», teniendo en cuenta que en los primeros años de vida, los niños deben cumplir los calendarios vacunales y suelen necesitar atención médica más continuada.Estas familias afirman que cuando la pediatra no tiene visita en el Centro de Salud de San Emiliano y uno de los niños cae enfermo, solo tiene dos opciones: acudir a San Emiliano a que lo visite un profesional de medicina general «que no conoce su historia clínica y muchas veces se niegan a visitarlos» o ir hasta el servicio de Urgencias del Hospital de León, «a cien kilómetros de distancia para cada lado», lo que conlleva «obtener una respuesta impersonal y en la mayoría de casos sin seguimiento posterior» sentencian.Los padres y madres consideran una injusticia que por vivir en una zona rural «nuestros niños vean como sus derechos más básicos son ninguneados desde las Administraciones». Y exigen, tener atención pediátrica, como mínimo, dos veces a la semana durante todo el año, incrementando esta periodicidad en los meses de invierno. Además, no dudan en emprender las medidas que consideren necesarias para que «nuestra voz sea escuchada en el último rincón del país»