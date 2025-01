El campo generó 870 millones de euros en 2024, un año bueno para la ganadería y “espectacular” en inversiones públicas

Publicado por Maite Rabanillo León Verificado por Creado: Actualizado:

El campo leonés generó una producción de 870 millones de euros en 2024, un año sin sobresaltos, según ha señalado el presidente de Asaja, Arsenio García Vidal, que ha considerado que en secano se ha recuperado de la catástrofe de 2023 y ha sido un año con un cosecha normal gracias a las lluvias de primavera. “El problema ha sido que los precios no han acompañado” y han sido “muy por debajo de lo normal”. Los rendimientos en regadío, especialmente en maíz y en remolacha están siendo más bajas que las del año pasado, aunque ha habido agua y se ha regado bien, con un 8% en el maíz y con caída también en la remolacha. También ha matizado que en maíz “las cuentas salen mal” con precios bajos y costes altos.

Los rendimientos sí han sido mejores en el lúpulo, gracias a la aprobación de uso de determinados fitosanitarios, la cosecha también ha sido normal.

García ha ceñido la preocupación del viñedo en los precios y en las plagas, con una caída importante del consumo de vino tinto que está obligando a arrancar viñedo.

En el lácteo, el precio de la leche está estable y se ha compensado la rentabilidad porque el precio de los piensos también ha bajado. EN cuanto al vacuno y el ovino de carne, también ha habido unos precios atractivos para el sector. En las zonas de montaña ha destacado la afectación de un tercio de las ganaderías por la EHE. “Hemos salvado el año como hemos podido”, ha señalado el presidente de Asaja León, que ha destacado que parece que las ganaderías se inmunizan y que en 2025 no haya demasiados sobresaltos.

Por su parte, el secretario general de Asaja León, José Antonio Turrado, que ha destacado como hecho positivo que, aunque la PAC ha sido muy complicada, la situación que se plantea para 2025 es mejor gracias a los “cambios de calado” que se hicieron en 2024. Con los datos del Mapa, la provincia ha ganado en la nueva PAC en torno a 10,2 millones de euros, un dato “muy importante”, hay un diferencial a favor de nuestros agricultores respecto a 2023, “no es que haya venido la PAC con más dinero, sino que se ha redistribuido y ha beneficiado a Castilla y León, que ha recibido 50 millones de euros más”. Turrado ha atribuido esta mejora a la tarea “reivindicativa” de Asaja.

Con respecto a los cereales, la bajada de rendimientos en el maíz es “muy superior” a lo que reconocen las cifras oficiales de la Junta. La remolacha ha sido un “cultivo estrella” con la siembra de 10.500 hectáreas. Es un cultivo que “aporta valor a la renta agraria” y las dudas tienen más que ver con lo que van a pasar en las próximas siembras.

En el tema ganadero consideramos que ha sido “el año de la ganadería”. “No recuerdo que haya habido un año para el sector ganadero con estos resultados”, ha señalado Turrado, con mejora de precios en unos casos y con abaratamiento de costes en otro. “No ha habido un año tan regular en el sector ganadero en los últimos 25 años y esto hay que intentar que se sostenga en el tiempo”, ha remarcado Turrado, que considera que León “necesita al sector ganadero”, sobre todo en las zonas de montaña. “Hay que trabajar para que esto se mantenga y para mejorar la renta de estos ganaderos”, ha añadido.

Con este panorama en el campo, la renta agraria “ha mejorado de forma sustancial”, tanto en lo que se vende como en el beneficio. “Aun así no conseguimos llegar a los datos de 2021”, ha aseverado Turrado, que estima que en 2024 se ha mejorado en términos corrientes pero no ha alcanzado dichos niveles.

La ganadería ha aportado el 48 por ciento al valor de la producción y el 52% en el caso de la agricultura. El maíz representa el 30 por ciento de la facturación y el lácteo más de un 20 por ciento. Es una producción de 870 millones de euros aunque el sector aspira a facturar 1.000 millones de euros, ha remarcado Turrado, “para los años normales”. Algo que se debe conseguir con la agricultura más productiva “vinculada a los nuevos regadíos y la ganadería intensiva”. El representante de Asaja se ha referido a sectores que pueden crecer como el porcino y la avicultura. “Si no perdemos el tren en estos sectores, a corto plazo la provincia puede facturar 1.000 millones de euros en producción agraria”.

En cuanto a los costes, el secretario general de Asaja han ascendod a 574 millones de euros, una reducción del gasto de un 5,41 por ciento respecto a 2023, especialmente en piensos porque en los demás bloques de compras no ha habido “esa reducción esperada”.

La tónica inflacionista del país se añade a los costes de fitosanitarios, de energía, de edificios, que afectan al regadío y al secado del maíz. La renta agraria quedaría en 273 millones de euros, y si se descuentan intereses financieros y salarios sale una renta de 183 millones de euros, “sustancialmente mejor que la de 2023”.

Respecto a 2025, a Asaja le preocupa que se mantenga la tónica inversora en obra pública en León, que ha sido “espectacular”. Destaca en este punto la inversión por parte de la Junta y de la inversión agraria del Estado. También se va a trabajar en la nueva PAC, con lo que más interese a los ganaderos y agricultores y la batalla se va a dar en la cadena alimentaria para que no se venda a pérdidas. Turrado ha señalado la “preocupación” por los acuerdos con Ucrania que “nos está arruinando”. Ha recordado que antes no entraba el cereal con arancel, pero ahora “entra todo” y es lo que explica “el gran problema de precios con el cereal”. El sector está pendiente por cómo se desarrolla el acuerdo de Mercosur y también con el saneamiento ganadero, a la espera de que no haya “ningún susto” con otras enfermedades aparte de la EHE, como la tuberculosis bovina, en la que León tiene “una situación privilegiada” y hay que intentar “que se mantenga”.

Turrado ha remarcado que la remolacha depende de los precios, aunque el compromiso del agricultor es por cinco años, “ponga Azucarera el precio que ponga”. Por eso, cree Turrado que algunas ayudas “cautivan” al agricultor y van en contra de los productores.

En cuanto a las ayudas a la incorporación de jóvenes, Asaja confirma que León es la provincia con mayor demanda para tener más jóvenes. Sobre la PAC 2025, Asaja espera que no haya “ningún sobresalto”, y respecto a los regadíos, las expectativas de los embalses son positivas.

A Asaja le preocupa el sector vitivinícola, que tiene “un problema de comercialización tremendo en toda España”, y esta preocupación la tienen también los viticultores de Bierzo, que “una semana antes de la vendimia no tenían vendida la uva”, aunque finalmente se compró. “Si este año la situación se mantiene, nos enfrentamos al problema de vender la uva”, ha remarcado Turrado.

Un problema similar es con el lúpulo, ya que las cerveceras contratan individualmente a cada agricultor “para separar al sector” y no están contratando toda la cosecha.

Sobre la fauna salvaje, Asaja ha pedido la rebaja de la protección del lobo, para que se reduzca el daño al ganado.

Respecto a los ganaderos de Babia y Omaña, ha lamentado que no se haya “atado” el acuerdo antes de compensar los costes de la recogida en la montaña, que “ha quitado 10 céntimos al productor”, en el precio de la leche. Un acuerdo “malo de solemnidad”, ha remarcado Turrado.