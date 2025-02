Exigen que la Confederación limpie los cauces de los ríos de los pueblos

Publicado por José María Campos Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

Tras las últimas nevadas que ha sufrido la montaña oriental leonesa el problema principal puede llegar con el deshielo y las lluvias. Es habitual ver la amplia crecida de los ríos como el Cea y el Esla. Esta circunstancia se agudiza aún más con los afluentes de estos ríos o los riachuelos, regueros y pequeños ríos que atraviesan los pueblos de esta montaña. Sus desbordamientos están creando inundaciones en terrenos, parcelas, caminos y carreteras. La demanda de las juntas vecinales y de los ayuntamientos sigue siendo las mismas durante años: que la Confederación Hidrográfica del Duero actúe en estas circunstancias limpiando o dejando limpiar los cauces.

Debido a las lluvias del pasado domingo causaron el desbordamiento del arroyo a su paso por la localidad de Modino la junta vecinal denuncia «la incompetencia de la Confederación Hidrográfica del Duero, un organismo público que debería ser el encargado del mantenimiento de nuestros cauces para evitar el mayor daño posible ante estos aumentos de caudal, entendiendo que en algunas ocasiones el desbordamiento es inevitable pero que la mayoría de los daños se producen por una falta de limpieza», según Sergio Prieto alcalde pedáneo de Modino.

Se recuerda que Modino se encuentra en una situación geográfica donde este tipo de desbordamientos es habitual. Se señala que en el año 2020 ya ocurrió algo similar causando daños materiales en casas y fincas particulares. «Lo denunciamos y la Confederación lo arregló haciendo una verdadera chapuza». Prieto lamenta que la CHD funcione perfectamente en la sección de recaudación, pero «no podemos entender cómo se puede permitir la desidia, abandono y falta de empatía con los pueblos afectados por estos problemas que aunque son puntuales causan muchos daños materiales».

La Junta Vecinal llevará las quedas y las denuncias donde haga falta «ante la mala gestión de nuestros ríos. Un sentimiento de la gran mayoría de las zonas en las que la CHD tiene competencias», apreció Prieto.

Esta circunstancia también se vivió en el pueblo de Remolina donde el desbordamiento de un río destrozó un camino. El pedáneo, Miguel Ángel Álvarez manifestó que hace unos días había mantenido contacto con representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero donde le informaron que el principal problema es que el cauce del río está prácticamente al nivel del camino. «La Confederación no hace nada, pero el mayor problema es que no nos dejan hacer nada a nosotros que estamos con esa disponibilidad y poniendo nuestro dinero porque nosotros buscamos soluciones». El tramo que se encuentra junto a la carretera de acceso a Remolina, la CHD ha informado que no pueden hacer nada. «Luego cada vez que haya crecidas la carretera va a estar inundada. Tendrá que haber alguna solución». Para el pedáneo el gran problema de la Confederación es que «los plazos para contestarte o hacer algo son a largo tiempo, tienes que hacer una memoria y tienes que pagar dinero y se hace eterna la espera». Pone como ejemplo que están esperando desde septiembre para arreglar unos muros donde se salía el agua y «no podemos cortar siete chopos para hacer el muro. Nosotros no podemos estar así con esos tiempos tan largos». Desde la pedanía de Lois recuerdan que llevan más de un año esperando autorización para la corta de chopos que se están cayendo al río. «Los permisos son eternos», según Miguel García.