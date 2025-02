Denuncian la ineficacia de las rampas del Canal de Arriola

Publicado por Roberto Pérez León Creado: Actualizado:

La plataforma STOP Ahogamientos ha denunciado los ahogamientos de fauna que se están produciendo en los últimos meses en las infraestructuras hidráulicas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en algunos puntos del Canal de Arriola. La presidenta, Alicia Roa, denuncia que fueron instaladas rampas en zonas concretas para hacer frente a esta problemática y señala la falta de eficacia de esta estrategia de la CHD. En la última semana la plataforma ha recibido pruebas gráficas de los ahogamientos en las rampas cercanas al municipio de San Cipriano del Condado. Roa señala que son los propios vecinos los que les envían estos testimonios que indican como «se siguen encontrando corzos y otros muchos animales ahogados, entre ellos tejones, una especie protegida, además de todo tipo de micromamíferos».

Para la plataforma esto se debe al error de construcción de estas rampas que a su juicio no tienen en cuenta las necesidades de los animales y señalan que «algunos de pequeño tamaño no alcanzan a cruzar el canal sobre todo cuando baja el nivel del agua». También indican que no se han considerado factores como los materiales, ni la accesibilidad de dichas rampas, ya que, según señala Roa, «tampoco disponen de una guía que les evidencie el camino para poder salir». Los dispositivos instalados constan de tres partes, la superficie flotante, una rampa de evacuación y un sistema de conducción.