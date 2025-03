Listado completo de los nuevos pueblos que tendrán 5G

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria 2024 del programa UNICO Redes Activas, que destinará 161,3 millones de euros para continuar extendiendo infraestructura 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes. Esta financiación permitirá ampliar la cobertura 5G a unas 326.000 personas y en 6.800 km de la red de carreteras.

Los códigos postales de los municipios que se beneficiarán de la nueva infraestructura son:

24113 24176 24084 24097 24167 24101 24077 24110 24172 24191 24123 24024 24190 24076 24100 24080 24005 24139 24004 24219 24124 24106 24146 24153 24081 24199 24007 24023 24182 24046 24104 24099 24125 24036 24180 24039 24198 24047 24090 24194 24052 24210 24202 24086 24022 24078 24091 24083 24065 24225 24199 24212 24104 24103 24114 24164 24172 24201 24024 24228 24221

Los adjudicatarios de las ayudas han sido Telefónica, que recibirá 102,7 millones de euros para extender la cobertura en 1.116 emplazamientos, y el Grupo MasOrange que ha sido asignado 58,6M€ millones de euros para habilitar 5G en 845 emplazamientos. En total, los proyectos adjudicados movilizarán más de 195 millones de euros y suponen la instalación de 265 nuevas torres de comunicaciones en ubicaciones donde no existían esas infraestructuras.

Programa UNICO 5G Redes Activas

El programa UNICO 5G Redes Activas es una iniciativa pionera en Europa. Destina fondos europeos para financiar equipamientos activos y la construcción de nuevas torres que amplíen el despliegue territorial del 5G con funcionalidad plena (Stand Alone) en municipios pequeños. El objetivo es dotar de cobertura 5G a localidades en las que no existe cobertura móvil 4G de al menos 50 Mbps en sentido descendente, y donde no está prevista que la haya en los próximos tres años.

Este Programa está financiado con los fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación. La primera convocatoria de UNICO Redes Activas 5G fue resuelta en julio de 2024. Adjudicó 508 millones de euros para llevar la tecnología 5G a más de 1,8 millones de habitantes de municipios pequeños y 30.000 km de la red de carreteras.