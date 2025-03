Desierta la licitación para explotar el albergue de Caboalles de Arriba

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Caboalles De Arriba Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Villablino, mediante decreto de alcaldía, declara desierta la licitación del contrato patrimonial para el arrendamiento del albergue-cafetería en la pedanía lacianiega de Caboalles de Arriba, debido a la falta de ofertas presentadas.

El presupuesto base de licitación se había fijado en 6.927 euros, lo que se traduce en 577,25 euros mensuales, con un plazo de ejecución de cinco años.

El pasado mes de agosto, la formación política de Podemos-IU señalaban que el alquiler del albergue de Caboalles de Arriba, con una cuantía de 500 euros mensuales les parecía «excesivo», teniendo en cuenta que en años anteriores la licitación estaba en 1.200 euros anuales, y consideraban que se podrían encontrar con una licitación desierta. Si bien, el regidor lacianiego, Mario Rivas sacaba a licitación el pasado mes de enero este servicio en el dinero que ya se había previsto.

En este sentido, cabe recordar que en la licitación del año 2020 y a pesar del precio de licitación, que estaba en poco más de 100 euros mensuales, también quedó desierta. Pero no ha sido el único año, ya que en 2017 el ayuntamiento sacó este servicio y quedó desierto, en ese momento la Junta Vecinal de Caboalles de Arriba manifestaba su interés en su cesión, para que ésta intentara que algún vecino se encargara de su gestión y de este modo abrir el abanico a otras personas. Sin embargo, esta fórmula parece que no se encuentra en los planes de Rivas, ya que por tercera vez, desde aquel entonces, este servicio no ha tenido ninguna oferta, dejando de esta forma que el pueblo de Caboalles de Arriba no cuente con ningún punto de encuentro para que sus vecinos puedan entretenerse.

El edificio construido en el año 2001 está integrado en el conjunto bajo el nombre Centro del Urogallo, junto al edificio coworking y al futuro voladero de urogallos, todavía sin inaugurar.