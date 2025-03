El gallo de pluma tiene futuro

La edición número 27 de la Feria de la Pluma celebrada este fin de semana en La Vecilla ha cerrado con un rotundo éxito de participación. Así lo ha apuntado su alcalde, Moisés González, que calcula que por el recinto ferial han pasado cerca de seis mil personas, lo que hace de esta edición una de las más exitosas de los últimos años.

Los cerca de cuarenta expositores, más de la mitad dedicados al arte de la pesca, se mostraban ayer muy satisfechos con el resultado, lo mismo que los bares y restaurantes de la zona. «Ha sido una maravilla, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado de este año porque a pesar de que el sábado hizo muy malo, la feria estaba a reventar de gente, disfrutando además de todas las actividades que hemos organizado», destacó el alcalde.

Ayer fue un día dedicado a los más pequeños, que por la mañana pudieron disfrutar de talleres de montaje de anzuelos, por parte de los artesanos cuyas manos pasan así el testigo a los más pequeños para que no se pierda esta tradición que hace de las moscas de La Vecilla las más famosas del mundo, y todo un reclamo para los pescados más exigentes. «El mérito de estos anzuelos está en los artesanos, que montan con muchísima destreza los hilos y las incomparables plumas de nuestros gallos para imitar a la perfección los colores, el brillo y la textura de los mosquitos que en primavera eclosionan en el agua y que hacen imposible que las truchas no piquen», explica Mosiés González.

Desde La Vecilla luchan cada año porque no se pierda esta tradición, y por aprovechar recursos como el turismo. Por eso el alcalde fue claro ante las autoridades que acudieron a la inauguración, entre ellos el Subdelegado del Gobierno Nicanor Sen. «Necesitamos ayuda para mantener nuestros servicios, nuestras comunicaciones. Recursos, tenemos, lo que hace falta es que no se nos vayan los jóvenes, que no se marchen nuestros mayores a una residencia de fuera, que les podamos cuidar aquí, y así crear puestos de trabajo en el territorio», reclama González.