La plataforma de Feve se manifestará en León a final de abril y en Madrid en mayo

La plataforma ciudadana en defensa de Feve mantuvo una reunión con políticos y ciudadanos en la casa de cultura de Cistierna para informar de los pasos a seguir para exigir al ministerio de Transportes la llegada del tren de Feve a la estación de Padre Isla. Entre las medidas a ejecutar está la realización de una manifestación a finales de abril en León y posteriormente otra en mayo en Madrid donde intentarán implicar a otras zonas de las líneas de Feve de España ante el mal servicio que está dando este transporte público. El siguiente paso es ir al parlamento europeo. Exigen una reunión urgente con el ministro de Transporte o con el secretario de Estado. Solicitan la implicación de políticos, asociaciones y ciudadanos para acabar con esta reivindicación que lleva esperando 15 años una solución. Otra de las propuestas que presentaron algunos de los asistentes es realizar una marcha por las vías de Feve para hacer más visible este problema a nivel nacional.

Señalaron la claridad del alcalde de León que les dijo que «el tren nunca iba a llegar a la estación de Matallana y que no existe en el ministerio una voluntad en ese sentido y que para el ministerio el tren ya llega a León dado que la Asunción está en León». Respecto al tren eléctrico la plataforma señala que "no es una propuesta que exista. Es solo un rumor. Pero la plataforma solo está porque el tren vuelva a su antigua estación». Recuerdan que el peso de la negociación los alcaldes no puede dejarla en manos del alcalde de León ya que «el servicio que presta Feve es imprescindible para los pueblos y no lo es para la ciudad de León».

Instar a los procuradores en cortes leoneses a presentar una proposición no de ley a favor de una solución para este tren y lo mismo a los cuatro diputados en el Congreso. Entre las peticiones de los asistentes ha exigido que se manifieste el exalcalde de Cistierna y delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Se recordó que si no ha habido una solución en 15 años es porque se ha luchado poco. El alcalde de Cistierna Luis Marino Santos recordó que los políticos de León no son los responsables de lo que está pasando con Feve, «hay que saber y tener claro cual es el poder de decisión que tenemos en los pueblos»

