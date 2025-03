Acom denuncia que los fondos de la transición no llegan a las cuencas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Luis Martínez-Sicluna, y la alcaldesa de Ibias, presidenta de la Red de Municipios en Transición Justa (Acom), Gemma Álvarez, encabezan la delegación que, junto con alcaldes de varias localidades de EurAcom y distintos partidos políticos, ha viajado este martes al Parlamento Europeo, en Bruselas. La red, una de las once que forman parte de la FEMP, agrupa a más de un centenar de municipios mineros, y sus representantes, miembros del Consejo de Gobierno, han trasladado a los eurodiputados con los que están manteniendo reuniones, que los fondos de transición diseñados no están llegando a las zonas rurales que los necesitan. De ahí que los alcaldes mineros reclamen «una discriminación positiva» hacia estos municipios, ya que las empresas están optando por instalarse en las capitales porque, en algunas ocasiones, los núcleos rurales presentan problemas relacionados con la cobertura de red o la falta de servicios, lo que hace que la transición sea «cada vez menos justa». Estos aspectos se están trasladando a los eurodiputados del Partido Popular, PSOE y Sumar, así como a funcionarios especialistas, jefes de unidad y líderes de equipo de la Comisión Europea, con la petición de que las próximas convocatorias de Fondos de Cohesión de la Unión Europea tengan en cuenta a estos municipios. Otro tanto sucede con los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dado que estos alcaldes temen no poder llegar a tiempo a los plazos de ejecución, previstos para el mes de junio de 2026. La no ejecución de estos en esa fecha implicaría la devolución de las ayudas, por lo que solicitan la ampliación del plazo.