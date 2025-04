Antonio, vecino de Villablino: "El grisú mata a Dios y a su madre"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

A sus ya más de 70 años, Antonio, un vecino de Villablino que trabajó durante gran parte de su vida en el pozo Calderón como minero tiene claro que “el grisú mata a Dios y a su madre” y reconoce tener sentimientos encontrados entre la rabia y el dolor. “Es increíble que sigan pasando los años y sigan pasando estas cosas”, cuenta, al tiempo que dice resignado que “no queda más remedio que seguir trabajando”.

Visiblemente emocionado, Juan José, otro vecino de Villablino, no puede evitar que se le escapen las lágrimas ante el fallecimiento de “gente muy joven” que “solo hacía su trabajo”. Cuenta que uno de sus hermanos trabajó hace años en el pozo y “siempre decía que las condiciones no eran nada buenas”. “Ahora mismo no sé qué sistemas de seguridad tienen, pero dentro de la mina cualquier fuente de calor que entre en contacto con el grisú puede provocar estas cosas”.

Juan José se apoya en el hombro de su pareja en una jornada “triste” para toda una comarca que vivió de primera mano el esplendor y declive de la actividad minera.

Mientras que los cuatro mineros de Laciana y uno más del Bierzo perdieron la vida este lunes en la mina del concejo asturiano de Degaña, otros cuatro compañeros resultaron gravemente heridos y se encuentran ingresados en los hospitales de León, Ponferrada, Oviedo y Cangas de Narcea, aunque su diagnóstico es reservado en estos momentos.