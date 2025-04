El campo de León y sus avances con la digitalización

El campo leonés: tecnología, innovación, juventud y futuro es el título de las mesas redondas que se han celebrado hoy en el Hotel Barceló Conde Luna organizadas por Diario de León en colaboración con agroferba, Ferduero, Ucogal, iRiego, Caja Rural y Pioneer León. En la primera mesa intervinieron Eloy Bailez, presidente de Ferduero; Héctor Llorente, presidente de Ucogal y José Francisco Fernández, gerente de iRiego.

Eloy Bailez, presidente de Ferduero

Eloy Bailez, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero), que engloba a las 141 comunidades de regantes de la cuenca del Duero que actualmente copan alrededor de 256mil hectáreas, ha intervenido en primer lugar durante la primera mesa redonda dando las gracias tanto a la Junta como al Estado «por apostar muy duro» y de igual manera ha puesto en valor «la firmeza con la que León lo ha hecho».

«La base de todo partió con la declaración de utilidad pública de los embalses en los años 2000», indica Bailez, y ha destacado todo el proceso que tuvieron que llevar a cabo para convencer a los regantes de todos los pueblos, «costó mucho metérselo en la cabeza a la gente, pero al final las bondades de esta forma de hacer regadío calaron, ya que prácticamente se estaba autofinanciando». Bailez presume de provincia a nivel autonómico y recuerda la rapidez con la que apostaron los leoneses por este sector «en cuanto a mayor superficie modernizada de regadío disponible y que más está impulsándola, ya que de las 365.000 hectáreas, 195.000 están en la provincia de León, un 54 por ciento».

El presidente de la Asociación ha mostrado su agradecimiento a las instituciones estatales como el Seiasa que han apostado por invertir a largo plazo en la modernización de los campos, «y a la junta que incluye estas ayudas en sus presupuestos, además de ayudar con las concentraciones parcelarias para agrupar las parcelas y contribuir a fijar población», expone Bailez.

«Hoy con la modernización se esta echando un impulso a la agricultura, está siendo la segunda revolución industrial en el páramo, algunos de manera directa y otras de manera mas indirecta» ha celebrado el presidente de Ferduero. Por otro lado ha incidido que «en muchas ponencias ahora cuentan lo que llevamos haciendo nosotros diez años, tenemos que vendernos bien y debemos asumir que hoy el agricultor no tiene azada, es un empresario, ya no es un destripaterrones, ahora están súper tecnificados y cualificados, hay que actuar como lo que somos ahora», señala Bailez.

«Vemos los factores de producción, controlamos los factores de crecimiento de las plantas. El norte tiene el agua y el sur tiene el clima, las políticas del estado se están orientado mas hacia el sur con sus trasvases, nosotros estamos callados, pero debemos poner en valor nuestra labor», replica Bailez e incide en la posibilidad de llegar a tener dos cosechas al año como en algunas zonas de Monegros o Pirineos.

Héctor Llorente, presidente de Ucogal

El presidente de Ucogal (Unión Comercial de Agricultores y Ganaderos de León, Sociedad Cooperativa), Héctor Llorente, hizo hincapié en el potencial del campo leonés y lo mucho que se ha avanzado gracias a la digitalización y la innovación. Recordó el papel de la cooperativa en este sector y concretó que la que él dirige cuenta con más de 700 socios distribuidos en distintos puntos de la provincia leonesa y una treintena de trabajadores.

Llorente no quiso dejar pasar la oportunidad de dejar claro que "León es pionera en riego y lo que se hace aquí no se hace en ningún sitio del mundo". Hasta mencionó que la cooperativa "salió en el Financial Times, que quiso hacerse eco de esto".

Hijo y sucesor de Matías Llorente, señaló que Ucogal lleva casi tres décadas de andadura y que se dedica a la comercialización de cereales, oleaginosas, deshidratado de forrajes, contratación colectiva de remolacha y venta de semillas, fertilizantes y fitosantiarios. "Han venido hasta empresas de China a comprar, pero nuestra política es que lo que hacemos se quede aquí", explicó.

Ucogal ha recordado -de la mano de su presidente- que la mayor transformación del campo ha llegado gracias al regadío y a la modernización. En este sentido, Héctor Llorente insistió en que "nadie puede acusarnos de malgastar el agua".

Aseguró también que la tecnología del campo leonés es muy potente y eso permite su desarrollo. "El técnico de la cooperativa ya sabe cuándo tiene que ir a revisar las explotaciones, se sabe también cuándo se abona y todo gracias a la modernización, que es inmensa y que permite un mayor rendimiento de las fincas".Y quiso dejar claro que "todo esto está en León".

Una digitalización que calificó de "básica para que el agricultor se conciencie de que podemos ser mucho más productivos”.

Eso sí "no es fácil encontrar gente cualificada para el campo", dijo; si bien añadió que es una buena noticia que se llenen las aulas de la Escuela de Agrícolas de León". A este respecto, mencionó un proyecto innovador que están haciendo desde Ucogal y que han ofrecido a la Universidad de León. "León necesita darle un nuevo enfoque a todo esto", aseguró.

En el apartado de reclamos: "nosotros, en León, tenemos el agua y donde hay agua hay vida, pero necesitamos también industria y transformación y si se quiere fijar población, hay que apostar por ella", sentenció. Y otra petición muy necesaria para Ucogal: "más concienciación social".

Paco Fernández, gerente de iRiego

Pertrechado con su azadón, el carismático Paco Fernández habló de la importancia de contar con figuras como Fidentino Reyero «por su implicación con León», de la pelea de Eloy Báilez que «por fin ha dado el paso de luchar por León desde Ferduero» y del valor reivindicativo de Héctor Llorente «que le viene de casta. Tú eres tú, pero Matías era Matías», dijo en alusión a su padre.

«El regadío de Castilla y León como se entiende ahora está hecho por muchos. Estamos hablando de pueblos. No hay que llenarse tanto la boca, tiene que generar empleo», dijo. «Hay mucho agricultor de pueblo que vive en León. Hay que conseguir un trabajo de calidad y que el ingeniero se pueda quedar, porque hay empleos cojonudos», dijo gráficamente. «El 98% del personal de mi empresa es gente de pueblo, hay que estar donde hay que estar. Cada vez que alguien de pueblo me dice que busca trabajo se lo doy. No sé para qué, pero se lo doy. Hay que estar con el pueblo».

La tecnología se aplica «por incorporación natural del móvil, pero la azada no se nos puede olvidar. Llega un punto en que tenemos más trabajo fuera de León que en León. El campo tiene que seguir siendo campo», dijo. «El agricultor tiene el dedo gordo y se pega con la tecnología, pero hay que crear empleo en los pueblos. Hay una tecnología genial por el móvil y ahora por la Inteligencia Artificial siempre que sea para una buena causa». Los miedos en el campo «están para vencerlos y para apostar por León», dijo.

«La información del campo muchas veces se aísla. Nosotros hicimos riego deficitario y luego no se han pagado las compensaciones», dijo en torno a la tecnología. «No hay capacidad de prueba, hay que hacerlas reales. Las comunidades de regantes tienen que compartir datos y para eso está Ferduero. León es un referente mundial en riegos y podríamos ser más pero no tenemos transformación. Hace falta cooperativismo, Navarra tiene 140 cooperativas y la transformación se hace con empresa privada. Pero en León no la hay», protestó.

«Somos consumidores todos y pedimos consumir producto local… pero nos vamos luego a lo más barato», protestó. «La imagen que se tiene es que el que contamina es el agricultor y no es cierto. No contamos todo lo que se hace, el agricultor es quien más cuida del campo».

«Se trata de pisa la parcela, de estar en el campo. No se puede vivir delagricultor de salón, está bien usar la tecnología y hacer todo lo qu ese quier ahacer, pero hasta que no nos demos cuenta de que es importante estar donden hay que estar, no lo entenderemos»