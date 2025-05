Los pueblos de Riaño denuncian a la Junta por la «mala gestión» del parque regional

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La Asociación de Juntas Vecinales y Ayuntamientos del Parque Regional Montaña de de Riaño y Mampodre ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta de la reclamación inter administrativa formulada ante a la Junta de Castilla y León. Lo ha hevcho ante la «la total falta de interés» en resolver las cuestiones que se le han venido planteando en relación con la gestión del parque regional montaña de Riaño y Mampodre, según la demanda a la que ha tenido acceso este periódico. «Estamos en un parque regional que ha quedado obsoleto y desfasado en el tiempo, creado hace 31 años, del que llevamos 29 años sin Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que fue anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 1996, y once años caducado y sin revisar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)», según manifestó su presidente, Luis Eugenio Alcalde. Además recuerda que este parque regional fue creado con la oposición de los alcaldes de la época y donde no paran de anunciarse a «bombo y platillo» inversiones millonarias que nunca llegan. «Aquí la sensación que tenemos es que somos los primos pobres del Parque Nacional. En definitiva, un parque regional que no ha servido para conseguir ninguno de los objetivos para los que fue cread», puntualizó Alcalde.

Recuerdan las juntas vecinales que se trata de cuestiones que requieren de un inmediato y urgente tratamiento estando en la convicción, ya no sólo legal, sino moral, de haber procedido de forma correcta en defensa de los derechos e intereses de los vecinos que desarrollan su actividad en el medio rural y que se sienten desprotegidas con evidente falta de interés por la Junta de Castilla y León en dar soluciones efectivas, reales y actualizadas a cuestiones que de forma insistida se han venido planteando por parte de la Asociación de Juntas Vecinales sin respuesta alguna. Han agotado las vías extrajudiciales y por ello han tenido que instar el auxilio judicial aun cuando «somos conscientes de la complejidad de la materia y de las dificultades de todo tipo que ello conlleva, si bien hemos encontrado en nuestros vecinos el apoyo necesario para proceder tal y como hemos procedido confiando en el buen fin del procedimiento que sin duda ha de beneficiar a todas las partes implicadas».

Denuncian que"la tramitación y aprobación de la Ley rectora no fue realizada de forma ajustada a derecho, incorporando los terrenos pertenecientes a las juntas vecinales sin el cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia y contradicción de tal forma que la parte más importante y sustancial tanto en superficie como en derechos e intereses fue omitida". Además afirman que siendo nula de pleno derecho la Ley de creación del parque lo son el resto de documentos de desarrollo como el PORN). «De hecho se han infringido los artículos 32 y 40 de la Ley de espacios naturales donde se garantiza una amplia presencia de los representantes de las entidades locales afectadas, de tal forma que en la Junta rectora debe existir la mayor representación posible de las Juntas Vecinales, lo que es evidente que no ha venido aconteciendo».

Abiertos a gestionar como antes de su declaración El presidente de la asociación de juntas vecinales, Luis Eugenio Alcalde, recordó que respecto a la falta de fondos para el parque quisieron aclarar a la Junta de Castilla y León que «si no hay dinero para gestionar, pues que desaparezca el parque». Y que «mejor nos lo dejen a nosotros que lo gestionaremos mucho mejor como se hizo toda la vida».



Además recuerda que desde que todo este territorio de la montaña de Riaño es parque no hay más que restricciones e inconvenientes para hacer cosas e inversiones. Lamenta que no se informa ni a los ayuntamientos y juntas vecinales de lo que se va a hacer en el parque cuando son los propietarios del terreno.