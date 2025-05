"El turismo no puede suplir toda la actividad que generaba la minería»

El diputado de Turismo y alcalde de Vegacervera, Octavio González, participó ayer por la noche en El Filandón, organizado por la 8 TV León, y conducido por el jefe de informativos de la cadena local, Roberto Núñez, y en el que participaron la redactora jefa de provincia de Diario de León, Maite Rabanillo, y el redactor de es.Radio, Santiago Fernández.

BALANCE DE LAS ESTACIONES

c «A pesar de la falta de nieve no ha sido una campaña mala». «No ha sido climatologicamente una buena temporada, no ha nevado suficiente, pero los días que hemos abierto han sido buenos, y gracias al esfuerzo de la estación San Isidro ha sido la única de la cordillera cantábrica que pudo abrir estas navidades, fabricando nieve eso sí. Por eso, considero que sin ser una buena temporada, la afluencia de público ha sido satisfactoria, por lo que no se puede hacer un balance negativo. Leitariegos tampoco ha ido mal, hay que tener en cuenta que está en obras y que el año que viene va a estar totalmente renovada con un nuevo telesilla, y fabricando nieve. Hay que destacar que las obras se están ejecutado después de años paradas y va a sufrir una mejora exponencial, y hay que quedarse con eso».

INVERSIONES

c «Fabricar nieve». «El futuro de las estaciones está condicionada por el clima, que no juega a favor, por lo que el objetivo es aprovechar al máximo los días nieve y aumentarlos. Hay que ir paso a paso, de nada sirven unas modernas instalaciones si no hay nieve. Estamos poniendo mucho ímpetu en Leitariegos, y en San Isidro hay que ir paso a paso. Si hablamos de una remodelación integral, son muchos millones que una institución provincial no puede asumir, por lo que estamos buscando líneas de financiación. En lo que hay que centrarse es en la fabricación de nieve, y en mantener la estación activa para que los territorios en los que se asientan mantengan esa actividad».

LOS COLES EN LA NIEVE

c «No puede volver a pasar». «Este año hubo muchos problemas para llevar a los estudiantes de la provincia porque algunas licitaciones que quedaron desiertas. Aunque no es tema de mi competencia se que se están buscando fórmulas para que eso no se repita porque la presencia de los niños para que conozcan la nieve es muy importante, es una manera de garantizar el futuro de las estaciones».

nuevos recursos turísticos

c «Una colaboración necesaria». «Hemos trabajando juntos, Junta y Diputación, dejando a un lado los colores políticos para crear una serie de productos turísticos en la provincia espectaculares, de los que yo personalmente estoy muy orgullosos. A nivel turístico en Léón hablamos de un reconocimiento mundial, somos el territorio con más reservas de la biosfera y más superficie de Red Natura 2000, ahora lo que necesitamos es el reconocimiento propio, y este impulso que necesitan se lo vamos a dar ahora. Es el caso de las Hoces de Vegacervera, mi zona, todos la conocemos, pero no todos las pueden visitar porque entrañan una serie de peligros. Por eso se ha redactado un proyecto para visitarlas de forma segura, con una parela flotante y un mirador para que todo el mundo tenga acceso a este enclave».

TURISMO DE CALIDAD

c «Un pilar importante». «La provincia es muy grande, y muy diversa lo que nos aleja de ese turismo de masificaciones. En la capital no tanto, ya que el turismo se ha incrementado un 16% y eso se nota. Lo que no podemos pensar es que el turismo va a ser un motor económico equiparable a la minería. Hay que ser realistas, el turismo no va a poder suplir esa cantidad de puestos de trabajo que se perdieron, pero sí puede ser un pilar importante, pero necesitamos algo más, como la gastronomía o la alimentación, sectores muy potentes en la provincia».

sipam

c «Marca de calidad». «Lo que se ha logrado es muy importante, que es el reconocimiento. Turísticamente es importante, pero más lo es desde el punto de vista agroalimentario, porque el Sipam viene a reconocer la calidad de los pastos, de la agricultura, la alimentación y de nuestra carne, fruto de todo eso, por eso había que crear una marca de calidad agroalimentaria vinculada a esto».

valporquero

c "Con pies de plomo". «Con las cuevas de Valporquero hauy que ir con pies de plomo. Es una joya, y no podemos permitir que se masifique, hay que tener mucho cuidado. Nos proponen muchas cosas y muchas actividades, pero no se puede. Lo que hay que hacer es una estrategia muy sencilla para darla a conocer fuera y traer turismo de otros lugares, y conseguir desestacionaliar los meses que más afluencia tiene, ordenar el público para que venga fuera de León, pero con mucho control. Solo el día de Jueves Santo Tuvo mil visitas. No conozco a nadie que no marche sorprendidos de la cueva de Valporquero, y es algo que hay que dar a conocer porque es una de las cuevas más impresionantes que tenemos en España».

«No tenemos que crear un parque de atracciones, lo que hay que hacer es facilitar el acceso a nuestros espacios naturales»«La fusión con Fuentes va bien, hay mucha disponibilidad de Asturias, lo que más retrasa es la burocracia y los trámites jurídicos»«La gente de las zonas rurales tiene que ver el turismo como un medio de vida, al margen de la agricultura y la ganadería»