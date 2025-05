"Que los animales se crían con antibióticos es un bulo"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

José Ramón de Castro, de la clínica Sersa, introdujo como anecdotario un meme, sobre el estado de salud de un personaje público, y el tratamiento médico en situación terminal: "Empezaremos con la amoxilicina". Con ese transfondo se explicó la presión a la que están sometidos los veterinarios, pilares de la sanidad, aunque la sociedad no se lo reconozca, o "no sepamos vendernos". La legislación sobre la administración de antibióticos estuvo presente ene l debate sobre la vanguardia d ela sanidad animal que cerró la primera jornada del congreso de agroalimentación en Diario de León. y Los participantes de esta última mesa coincidieron en el diagnóstico: " Han denigrado nuestra profesión; en un roce de intereses entre el colegio de veterinarios y el de farmacéuticos; y realmente no se trata de eso, porque ni nosotros sabemos más que ellos ni ellos saben más que nosotros", medió Pablo Flórez Magadán, que es director de Agrovet, una de las entidades sectoriales de la analítica con más ascendencia en la provincia leonesa. "Nos han coartado para aplicar los tratamientos y con eso ponen en peligro la salud, el concepto de la salud que empieza desde abajo", extendió De Castro Martín, que como sus compañeros en la exposición del sector abogó por reducir trámites burocráticos y legislación.

Javier Villamediada, director Técnico del laboratorio Indilab entró en materia sobre el estado de la sanidad animal en cuanto a enfermedades de declaración obligatoria y expuso la necesidad de que se aplique bien el recurso d ela legislación. Que legislen bien, y que legislen sobre las materias que son necesarias, no como hacen con esta ley que terminará por crear resistencias por el uso residual de la medicación y al final se va a superar la amenaza de crear superbacterias".

"Nos toman como defraudadores", añadió el representante de Sersa al respecto de todo el proceso que envuelve el sistema de control y detección de enfermedades a través de sistemas que hasta ahora "habían dado los mejores resultados en sanidad y seguridad alimentaria", jamás conocidos.

Para afrontar los procesos de combate contra esas infecciones que atacan a los rebaños de animales de abasto, la brucelosis o la tuberculosis, se pide la liberalización de controles "controlar la ganadería y también la fauna silvestre, y trabajar más en ese campo", añadió Villamediana, de Indilab. Flórez, por su parte, abogó por el control en los movimientos de los animales, y recordó que la sucesión de vigilancia respecto a los antibióticos y sus efectos es tal que "pocas veces he estado ante un positivo por antibióticos, porque se controla bien y se detecta de forma preventiva". "Es un bulo decir que los animales se crían con antibióticos"·

En el debate se abrió la conversación hacia el futuro d ela profesión veterinaria, que los participantes observan modificada en torno a la variación de la especialidad, los condicionantes de la inteligencia artificial en materia de analítica y en el relevo del personal por la incorporación de material técnico".

Los participantes de la mesa sobre la sanidad animal reivindicaron más proyección de los profesionales veterinarios y consideran un error la expansión de las facultades de este grado universitario. "En Francia, con una cabaña ganadera mayor que en España sólo hay cuatro facultades", recordaron en defensa del prestigio de la profesión y la formación universitaria que requiere.