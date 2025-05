Isabel Clavero: "Las empresas de León apuestan por mercados internacionales y lo están consiguiendo"

Isabel Clavero Mañueco, directora territorial de Comercio- ICEX Castilla y León desgranó en el V Congreso de Agroalimentación de Diario las fortalezas, retos y oportunidades para la exportación de productos de este sector en España y en la provincia leonesa.

La experta ha constatado la "subida enorme" de las exportaciones desde 2018 y el posicionamiento de León, "apostando por mercados internacionales". La comunidad autónoma de Castilla y León ocupa el séptimo puesto en el ránking nacional de exportaciones y, dentro de esta, la provincia leonesa se sitúa "muy bien", en segundo lugar.

El principal mercado internacional es Portugal, donde las empresas encuentran un "mercado amigo" equivalente a una provincia española. Italia, Francia y Países Bajos se sitúan por detrás. En el caso de León se da la particularidad de que registra un buen posicionamiento en las exportaciones a China y Corea, que ocupan la quinta y sexta posición en el ránking. León también destaca por la venta de sus productos en Japón.

"Las empresas leonesas están haciendo un esfuerzo importante por salir de su zona de confort en la Unión Europea y abrirse a otros mercados internacionales", señaló Isabel Clavero.

Aparte del vino, los principales productos agroalimentarios que se exportan desde León son los quesos, la carne de cerdo congelada y refrigera, conservas vegetales, aditivos y algo de panadería y bollería.

El posicionamiento de León en el mercado internacional tiene otro dato favorable. De las 292 empresas que exportan productos a otros países, el 32,3%, lo hacen de forma recurrente, es decir, que "la empresa que empieza a exportar se mantiene, no abandona y mantiene el esfuerzo. Esto es importante de cara a afrontar situaciones de crisis," señaló Clavero.

La fortaleza del sector agroalimentario se refleja en que el 50,7% de estas empresas leonesas, un total de 148 se dedican al sector de la agroalimentación.

La tradición exportadora española de productos agroalimentarios está consolidada desde principios del siglo XX, como reflejan las campañas publicitarias de algunas empresas.

Isabel Clavero señaló que en el siglo XXI los retos y oportunidades se centran en primer lugar en los cambios de hábitos de consumo. "La generación Z no consume lo mismo y, sobre todo, no consume de la misma manera, no cocinan y son los futuros potentes consumidores" y el mundo orgánico, vegetal y de las alergias que demandan colectivos específicos cada vez más amplios.

En cuanto a la forma de consumir, la responsable del ICEx advirtió de que los mercados de cercanía están en auge, pero también el comercio electrónico es un canal que crece. "Cada uno tiene que saber cuál es su mercado y cuál es su manera de llegar", precisó.

Otro reto para las exportaciones agroalimentarios es el incremento de los controles sanitarios y la aplicación de aranceles. En este punto precisó que la geopolítica afecta fuertemente a este mercado, como está sucediendo con las guerras en Ucrania y Gaza, y como ocurre también con los conflictos arancelarios de la era Trump. En este sentido, destacó el trabajo de la Unión Europea para que la incertidumbre se aminore.

Los problemas sanitarios inciden mucho en las exportaciones, por lo que conviene que las empresas estén bien informadas al respecto.

El ICEx trabaja para ayudar a las empresas desde distintos frentes y da apoyo al sector a través de una red de 110 oficinas instaladas en unos 90 países.

En el ámbito de la información, es clave la actualización de las guías sanitarias como las que se hicieron a raíz del brexit en Reino Unido. "Se produjo una catástrofe de reglamentación y la oficina comercial de Londres elaboró una guía que se actualiza permanentemente", subrayó.

El ICEx realiza estudios de mercado de productos con países para focalizar mejor los potenciales compradores.

La formación que ofrece se dirige a un amplio abanico de profesionales como son prescriptores, periodistas, che, restaurantes, sumilleres y enólogos con cursos de expertos en vino, restauración o Spanish Pantry (productos de España).

El ICEx cuenta con un aula virtual donde se pueden encontrar conferencias grabadas sobre cómo vender alimentos en China, Japón, Reino Unido y otros mercados pujantes.

Otra faceta de este organismo público dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, es el asesoramiento a empresas con la identificación de clientes, agendas personalizadas de reuniones, mercados a medida y los apoyos en destino.

El ICEx cuenta además con promoción internacional en distintos canales internacionales como son ferias tipo Foodest, Gulfood, Anuga, Sial o Fancy Food.

La búsqueda de canales de distribución se refuerza con las instituciones. En el caso de Castilla y León se trabaja con el Itacyl y las cámaras de comercio. "Para hacer nuestra oferta a destino de forma coordinada tenemos que ir de la mano, siempre juntos".

Otra modalidad de promoción en auge son las misiones inversas que traen a compradores a grandes ferias para que puedan ver la oferta en directo. "Los productos no se venden solos sino que se venden con una historia detrás", destacó.

Isabel Clavero puso énfasis, como broche a su intervención, en la fortaleza de la tecnología aplicada al sector de la agroalimentación.

Para