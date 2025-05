UPL reclama en el pleno de las Cortes la resolución de los problemas del servicio de pediatría en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los problemas en el servicio de pediatría de La Bañeza han saltado hoy a las Cortes autonómicas de la mano de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ha reclamado al presidente de la Junta que se implique para solucionar los recurrentes problemas de falta de medios y personal que viene sufriendo la pediatría en La Bañeza.

En este aspecto, Luis Mariano Santos ha lamentado el “desapego e inactividad” de la Junta, acusándole de “falta de sensibilidad” respecto a los problemas que se vienen registrando en la atención pediátrica en la zona, acusando a la Junta de que “antes sostenían sus recortes con las excusas cotidianas de la falta de profesionales o la dificultad para sostener la asistencia sanitaria en lugares alejados de los grandes núcleos urbanos, pero ahora son capaces de negar la realidad y se atreven a decir que no es cierto”.

No obstante, desde UPL se instó a la Junta a trasladarle a los padres y madres bañezanos esa aseveración de que no hay un problema en la atención pediátrica en La Bañeza, los cuales “se manifiestan en la calle porque sienten el miedo de no tener el especialista que cubra las necesidades para sus hijos pequeños” y lamentó que la Junta con este déficit de atención “manda un mensaje a todos aquellos que vivimos en núcleos rurales, de que el servicio de pediatría sólo es posible en las ciudades”.

Asimismo, Santos planteó a Mañueco si “de verdad cree que la solución está en negar el problema, o si cree que a los padres les apetece salir a la calle a reivindicar si no existiera el problema”, por lo que desde Unión del Pueblo Leonés se exigió a la Junta una mayor implicación para dar solución a los problemas de pediatría de La Bañeza.

En este aspecto, el portavoz leonesista, Luis Mariano Santos, apuntó a Mañueco que “si quiere salvar el servicio de pediatría” en La Bañeza, tiene la mano de los leonesistas tendida para “sumar” para alcanzar una solución, pero advirtiéndole de que “si por el contrario lo que quiere es seguir en su campaña preelectoral de propaganda, estaremos enfrente de usted y de los amantes de la foto”.