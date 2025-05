El consejero de Sanidad defiende que La Bañeza tiene un Servicio de Pediatría "de calidad" entre gritos de "dimisión"

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, defendió hoy que La Bañeza, como el área de León, cuenta con un Servicio de Pediatría “digno” y de calidad" y expresó su respeto a las movilizaciones de los ciudadanos, si bien su intervención fue interrumpida entre gritos de “dimisión" y “mentiroso” que profirió un grupo de miembros de la plataforma de afectados de la localidad que seguían desde la tribuna de invitados el pleno de las Cortes.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ordenó a los ujieres que los desalojaran y advirtió de que al final no entrará nadie a los plenos, “así de fácil”. “Evidentemente a mí no me gustaría”, apostilló ante unos hechos que señaló se producen “un día sí y otro también”, lo que fue rechazado desde la oposición socialista, porque precisamente la viceportavoz Nuria Rubio había formulado la pregunta al consejero y había expresado su apoyo a las madres afectadas: "No estáis solas, ningún niño sin pediatra".

En ese sentido, Alejandro Vázquez insistió en que están dispuestos a contratar pediatras, como oncólogos o radiólogos, pero apostilló que no pueden hacerlo porque no hay especialistas disponibles, por lo que instó a Nuria Rubio a pedir a la ministra, Mónica García, que proporcione más profesionales a la Comunidad. “No los hay”, recalcó el titular de Sanidad quien explicó que reorganizaron el servicio para atender a la población infantil con facultativos de otras zonas.

Asimismo, señaló que en una de las zonas básicas se atiende de lunes a viernes por la mañana, con una media de 22 pacientes diarios, y en la otra de lunes a jueves por la tarde y el viernes por la mañana, con una media de 14 pacientes. Además, añadió que el 21 y 22 de mayo se suspendió la consulta por falta de pacientes. Ante estas cifras, los vecinos de La Bañeza protestaron desde la tribuna para señalar que no había pediatras en su localidad.

Al retomar su intervención el consejero de Sanidad advirtió a la viceportavoz socialista que no era bueno “instrumentalizar” la sanidad para hacer “partidismo”. “Eso es indigno”, dijo a Nuria Rubio, quien sumó la situación de la pediatría en La Bañeza al cierre de la planta de Azucarera en esta comarca leonesa. En su opinión, más de 1.500 niños no disponen de servicio en lo que consideró una la muestra “más cruda” del abandono que sufre el servicio sanitario, que a su juicio “se cae a pedazos”.

Finalmente, la procuradora socialista insistió en que lo sucedido en La Bañeza se repite en Guardo (Palencia) y Medina del Campo (Valladolid) y añadió que en muchos pueblos ya no se reclama un pediatra porque ya no hay niños, porque las familias se han marchado. De esta forma, advirtió a la Junta de que si continúa por este camino van a terminar por vaciar las zonas rurales.