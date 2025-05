Valencia de Don Juan equipara para todos el precio de sus piscinas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan equiparará el precio de sus piscinas —y del complejo acuático y deportivo, además del resto de instalaciones deportivas municipales-, para este verano. Se trata de uno de los temas que se abordaron en el pleno de este martes y que obedecía a la sentencia del Tribunal Supremo en la que se fija un mismo importe tanto para personas empadronadas en el municipio como para las que no lo están. Hasta el momento, los precios para vecinos empadronados en Valencia de Don Juan eran distintos a los del resto, un aspecto que ha sido modificado tras la reunión municipal, acajando así la resolución del Supremo. De esta forma, se establece el precio unitario de 45 euros para todos los usuarios de las piscinas. Al margen, quedan los descuentos habituales para jubilados, familias numerosas o menos de años, por ejemplo, que se mantienen como estaban hasta ahora. Si bien no hay una fecha concreta para la apertura de las piscinas, podría ser alrededor de la segunda quincena de junio cuando éstas abran sus puertas, una decisión que aún no está tomada por parte del ayuntamiento coyantino y que depende también de la climatología de esos días. El consistorio está acometiendo ahora la puesta a punto del recinto acuático y deportivo. Entre las labores que están realizando está el acondicionamiento de los jardines, la renovación de la pintura de las piscinas y la colocación de las nuevas mesas de hormigón con las que contarán las instalaciones.

plan económico

En otro de los puntos del día del pleno municipal se abordó el plan económico y financiero de los ejercicios 2025-26, un asunto que había que tratar al haber un escuadre entre gastos e ingresos y que era necesario subsanar para cumplir con la normativa. Entre el resto de temas del encuentro, que transcurrió con normalidad y sin tensiones, estaban también el nuevo reglamento de funcionamiento de la escuela de educación infantil Pequecoyanza o la moción para acordar el cambio de nombre de la calle Carlos Pinilla por el de Calle Mayo de 1975.

Además, está previsto que el próximo 21 de junio se celebre un pleno extraordinario en el que se llevará a cabo el cambio del bastón de mando que pasa del antiguo equipo de Gobierno, UPL, al actual del PP y que tiene tiene lugar a los dos años años de las elecciones municipales.

