Dimite un concejal de La Bañeza por pedir "balas" contra el alcalde

El concejal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en La Bañeza, César de la Mata ha dimitido tras la publicación de un comentario en el que pedía "balas" contra el alcalde, Javier Carrera. "Queremos emiitir este comunicado para que el propio César pueda realizar unas disculpas públicas y explicar lo ocurrido", explican desde la dirección de UPL, que añade que "ese comentario se trata de un error humano provocado al enviarlo desde un teléfono iPhone, que cuenta con un sistema de autocorrección de palabras bastante conflictivo que, en esta ocasión, modificó la palabra “alas” por “balas”, sacando totalmente el contexto un mensaje que estaba dirigido al PSOE y una foto durante un acto de protesta por una pediatría digna en La Bañeza".

En ese comentario "César quería decir que el 'apoyo' del PSOE con sus fotos eran 'Alas para Carrera y todos aquellos que votaron a Carrera', una decisión que De la Mata calificaba como "nefasta” ya que "el movimiento ciudadano que busca que ningún niño en La Bañeza se quedase sin pediatra rechazaban cualquier tinte político en las concentraciones en ese momento" y, por eso mismo, finalizaba con “el Comandante Carrera utilizará para su propio beneficio”, según explica la nota.

"Se trata de un error totalmente humano que ha cambiado el sentido del mensaje", añaden los leonesistas, que explican que César de la Mata ha decidido "dar un paso a un lado por el bien de mi ciudad, por la ejemplaridad que le exijo a la política y por mi partido UPL, cuyos pilares son la verdad, la libertad, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad y la democracia”.

Tras la dimisión de César de la Mata como concejal en La Bañeza el cargo lo ocupará Roberto Carracedo Carracedo, número dos en las listas y Secretario Comarcal de UPL La Bañeza-Páramo.

Por su parte, el Partido Popular de León ha condenado con "absoluta rotundidad" las declaraciones del portavoz de UPL en La Bañeza, que ha llegado a pedir públicamente “balas” para el alcalde popular, Javier Carrera, y para sus votantes. “Es una afirmación gravísima, inaceptable y profundamente antidemocrática que merece una respuesta inmediata y contundente”, plantea la presidenta provincial, Ester Muñoz en un comunicado enviado antes de conocerse la dimisión de De la Mata.

El PP de León ha exigido "la dimisión inmediata de este representante público por incitar al odio y a la violencia, y exigimos también a UPL una explicación clara y una reprobación pública". “Comparte UPL este tipo de mensajes”, pregunta, al tiempo que inciden “si va a permitir que su partido siga representado por alguien que lanza amenazas a quienes piensan distinto”

“En democracia no todo vale. Y quien rompe los límites del respeto institucional y político con declaraciones tan graves como estas, no puede seguir ni un día más ocupando un cargo público”, inciden desde el PP leonés en el comunicado, en el que señalan que el PP "seguirá defendiendo con firmeza la libertad, el respeto y la convivencia frente a quienes solo saben alimentarse del odio y la agresión verbal. La política exige responsabilidad, y quien no la tiene, debe irse".