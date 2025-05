La FRMP premia la entrega de Carmen Mallo

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP), Ángeles Armisén, ha reconocido públicamente, durante la celebración del II Congreso sobre Sostenibilidad Demográfica y Territorial de Castilla y León, la labor y entrega de los alcaldes y alcaldesas de la Comunidad, rindiendo un emotivo homenaje a dos figuras destacadas, Mari Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de Paredes, y Gerardo Marcos García, alcalde de Alba de Yeltes (Salamanca). Durante el acto celebrado en Ciudad Rodrigo, Armisén, agradeció en primer lugar la colaboración de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y la presencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien inauguró la jornada. Armisén extendió su agradecimiento al alcalde anfitrión y al equipo de organización del congreso.

«Me siento plenamente identificada con ese sentimiento de pertenencia y orgullo por nuestra tierra, Castila y León. El municipalismo es nuestra seña de identidad», expresó Armisén, recordando la singularidad de una comunidad con el 18,62% del territorio nacional y más de 2.200 municipios, lo que supone casi una cuarta parte de los municipios de España. Armisén subrayó la importancia de la labor diaria de los alcaldes y concejales: «Cuando alguien da el paso de entrar en una lista electoral, nace un nuevo voluntario político. Es el voluntariado más extenso que existe». También destacó que la cercanía es la clave de su trabajo: «Los alcaldes no necesitan encuestas: cada vez que salen a la calle, sus vecinos se las cuentan». Mallo, alcaldesa desde 2007 de Murias de Paredes, ha sido una firme defensora de los municipios de montaña desde su participación activa en la Asociación de Municipios de Montaña (esMontañas), además de haber ocupado cargos como diputada provincial y miembro de la Comisión Ejecutiva de la FRMP y desde hace tres legislaturas, miembro de la Comisión de Desarrollo Rural de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).

En este sentido, Armisén la definió como «una mujer independiente, con criterio propio, en constante movimiento, siempre dispuesta a escuchar y con sueños que reparten esperanza».

Visiblemente emocionada, Mª Carmen Mallo tomó la palabra y reconoció que el homenaje la había tomado por sorpresa. «Tengo un nudo en la garganta, cosa difícil en mí. No sabía nada de este reconocimiento, pero lo agradezco profundamente. Toda mi vida he luchado por demostrar que es posible convivir con las diferencias y que tejer redes de apoyo es nuestra obligación como servidores públicos». Mallo destacó que «las personas que nos representan en el Congreso y el Senado deberían pasar antes por la experiencia de ser alcalde o concejal. Así, cuando acudan al estrado, lo harían desde el respeto, el conocimiento y el entendimiento. No podemos seguir en este estado de destrucción. Si nosotros somos capaces de entendernos, que vengan y aprendan».