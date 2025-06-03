Un cómic por el cooperativismo a través de la figura de Matías Llorente

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El objetivo es fomentar la importancia del cooperativismo y, de paso, no olvidar la huella del que fuese presidente de Ucogal, Matías Llorente, y todo lo que hizo por el campo y por la provincia. Así lo explica su hijo, Héctor Llorente, actual presidente de la cooperativa e impulsor de esta iniciativa que tiene como destino principal los colegios. Justo ahí, en los centros educativos, es donde pone el punto de mira este cómic. «Queremos que llegue a los niños para que sepan lo que es el cooperativismo. Y no sólo en el campo», explica Llorente.

A través de pequeños textos y viñetas, la historia comienza en una clase en la que la profesora explica a los alumnos que van a visitar una cooperativa. Allí, en Cabreros del Río, su pueblo, les espera Matías Llorente para explicarles el significado del cooperativismo. «Siempre decía que cuanto más unidos, más fuerza hacemos», recuerda su hijo, quien hace hincapié, y así se traslada en las páginas de este cómic, en tres pilares fundamentales para el campo: el cooperativismo, la digitalización y la modernización de los regadíos; a través de la cual, por ejemplo, se ha conseguido reducir el uso del agua en el campo hasta un 50%.

Y es que el uso racional de este recurso es otra de las ideas que se destacan en el cómic, que ha escrito Antonio Manilla, leonés y columnista de Diario de León. De esta forma, se destaca la figura de Matías Llorente y su labor en el sector agrario para «no olvidar lo que hizo mi padre por la provincia», comenta su hijo, quien recuerda que «apostó por la digitalización cuando nadie creía entonces en ella. Fue un visionario». Por eso quiere que no se olvide y que sus ideas lleguen también a la ciudad para que los niños conozcan el medio rural, porque «a las personas se las recuerda por lo que hacen».