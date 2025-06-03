Asaja y la Alianza exigen al Gobierno control en las importaciones de cereal de Ucrania

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Asaja Castilla y León y la Alianza UPA-COAG se concentrarán el jueves a las puertas del Ministerio de Agricultura para reclamar al Gobierno control de las importaciones del cereal de Ucrania y para que en la próxima renovación del acuerdo preferencial que la Unión Europea mantiene con este país se establezcan cupos con el fin de que no se distorsionen los precios en el mercado nacional, tal y como viene ocurriendo en los últimos tres años.

Tanto el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, como el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, como el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, coincidieron en señalar hoy que si no se establece cupos a las importaciones de cereales de Ucrania, el sector cerealista nacional, y en especial el de Castilla y León, que representa el 40 por ciento de la producción nacional, están abocados a la «ruina». Además, criticaron la pasividad del ministro de Agricultura, Luis Planas, dado que todavía no se ha pronunciado sobre las peticiones trasladas ayer en el Consejo Asesor Agrario y lamentaron que se dedique a «mirar hacia otro lado» a la hora de afrontar los problemas del campo.

Lorenzo Rivera señaló que la falta de rentabilidad de las explotaciones de cereales se viene agravando año tras año y advirtió que la crisis del sector cerealista, unida a las malas noticias procedentes de la remolacha con cierre de la planta de La Bañeza, hacen que la situación del campo en Castilla y León cada vez sea más «difícil». Por su parte, Donaciano Dujo explicó que los gastos de producción ronda los 800 euros por hectárea, por lo que con los precios actuales se debe alcanzar los 4.000 kilos por hectárea para cubrir costes. Aurelio González también denunció que, una vez más, la Ley de la Cadena Alimentaria no se cumple, aunque en este caso existe el agravante de los mismos que nos venden los abonos son los que nos compran el cereal.