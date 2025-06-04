Mieres sigue llevando su ganado a pastar a León, ahora a un monte privado alquilado

Después de años de litigios en los tribunales, las juntas vecinales de Pinos han conseguido por fin que los ganaderos de Mieres dejen de pastar en el puerto leonés. Todos los años por estas fechas, desde hace casi un siglo, los ganaderos de Mieres ya tendrían a sus cerca de 1.500 reses pastando en el puerto de Pinos, propiedad del Ayuntamiento de Mieres desde 1926, pero cuyo uso ganadero ha quedado definitivamente anulado por varias sentencias judiciales, la última de ellas, la del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, del pasado mes de febrero, en la que se fallaba que el municipio asturiano «ha venido actuando de manera absolutamente ilegal, ejerciendo competencias ganaderas en Castilla y León de una forma contraria a derecho ante la pasividad de los órganos competentes». Esta sentencia vino a confirmar el principal argumento que las juntas vecinales leonesas habían defendido durante años, y avala todas las que se han ganado en los distintos juzgados, incluido en el TSJ de Castilla y León.

Pero el problema no acaba aquí, ya que los ganaderos asturianos afectados por la sentencia se han unido en una asociación, la llamada Junta Ganadera, y han arrendado un monte particular anexo al puerto de Pinos, conocido como Los Hidalgos, en Villafeliz, donde a principios de mes han llevado cerca de mil reses, atravesando todo el puerto leonés, para que paste durante los próximos meses.

Según ha confirmado este periódico, los ganaderos no han solicitado las correspondientes guías al servicio de ganadería de la delegación territorial de la Junta en León, obligatorias para cualquier tipo de desplazamiento de ganado, sobre todo una comunidad autónoma a otra.

De esta forma, los ganaderos asturianos «sortean» la sentencia judicial que les impide pastar en los montes de Pinos, y buscan una solución temporal a la falta de pastos en su municipio.

Normalmente, son cerca de 1.500 reses procedentes de Mieres las que vienen pastando en el puerto de Pinos, cuyos terrenos, cerca de 900 hectáreas, son de su propiedad, ya que los adquirió en 1926 en una subasta a la Fundación Sierra Pambley, con una única condición por parte del principal valedor de la fundación, Francisco Fernández Blanco de Sierra y Pambley, una cláusula que reconoce el derecho de pasto a las cuatro pedanías de San Emiliano.

Desde entonces han sido constantes los enfrentamientos entre ganaderos asturianos y leoneses por pastar en estos terrenos, y por evitar construcciones ilegales y sin permiso, como chamizos o cuadras, e incluso una carretera, y por la utilización de Casa Mieres, en terreno leonés, donde Mieres llego a celebrar numerosas fiestas patronales, en honor a la Virgen de las Nieves.