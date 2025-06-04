El Gobierno central advierte de que en España hay menos lobos que linces

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica «acaba de concluir» la toma de datos para elaborar el censo de lobos «y el dato final dice que en España hay menos lobos que linces», ha asegurado este miércoles el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. «Todas las administraciones han puesto en marcha políticas para volver a introducir el lince en sus territorios. La reflexión que debemos hacer es por qué el lince sí y el lobo no, si los dos prestan servicios similares», ha expresado Morán.

Tras comparar los casos del lobo, el lince y el oso, el secretario de Estado ha asegurado que la primera de estas especies es objeto de un «prejuicio» que lleva «a cometer errores».

«Seamos conscientes de que estamos ante un mismo problema. No podemos elegir proteger solo un porcentaje de la naturaleza. Hay que protegerla en su conjunto», ha señalado.

El reciente censo de linces habla de 2.401 individuos, con 1.557 adultos o subadultos y 844 cachorros nacidos en 2024, según datos del Ministerio. Dos meses después de que el lobo fuera sacado del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (Lespre) para los territorios al norte del río Duero, varias comunidades han concretado sus planes de captura de ejemplares. El gobierno de Cantabria ya ha informado de la muerte de 9 animales. Las organizaciones contrarias a las capturas han abierto numerosos frentes judiciales. Según el último censo de lobos, realizado entre 2012 y 2014, en España había unos 2.500 individuos, agrupados en 297 manadas.

En su intervención, Morán ha mostrado su «satisfacción» por el hecho de que el lince ibérico ha pasado de ser una especie «en peligro de extinción» a tener un estatus de «vulnerable» en la Lista Roja de Especies Amenazadas, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). «La ciudadanía y el conjunto de las administraciones han puesto en marcha políticas para volver a reintroducir el lince en sus territorios. Una especie que había sido considerada una alimaña, que había sido exterminada en buena parte del país, que había quedado un reducto al sur y que poco a poco vuelve a ocupar esos espacios», ha relatado.