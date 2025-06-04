UCCL hace un llamamiento para apoyar las movilizaciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión de Campesinos de León ha mostrado este miércoles su apoyo a las movilizaciones convocadas contra el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza. Cuando las cosas van bien, señalan en un comunicado, UCCL «no deja de reivindicar la importancia del sector agrícola y cada uno de sus subsectores, en la importancia de las economías locales, autonómicas y nacionales y, cuando pintan bastos, aún con mayor fuerza y presencia».

La organización anuncia que participará activamente en la manifestación convocada para este viernes en La Bañeza y pide a sus afiliados que apoyen con su presencia a este sector de tanta importancia histórica en la localidad y la provincia.

La localidad bañezana, añaden, «ya perteneciendo a la famosa España vaciada, recibe una herida de muerte con el cierre de una de las fábricas que más puestos de trabajo y actividades relacionadas con la misma ha mantenido a lo largo de 95 años», afirman en un comunidado.